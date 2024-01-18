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Lüleburgaz'da 3 araçlı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 araç birbirine çarptı ve 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

B.K, idaresindeki 06 GGF 77 plakalı panelvan Atatürk Mahallesi İstanbul Caddesi'nde A.S.Ç. yönetimindeki 34 AK 3314 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil A.A. kontrolündeki 16 ANU 810 plakalı tıra çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü A.S.Ç. ile aynı araçta bulunan E.N.Ç. 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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