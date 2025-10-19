Lula, Latin Amerika Doktrini ile Bölgesel Bağımsızlığı Güçlendirmeyi Önerdi

SAO PAULO, 19 Ekim (Xinhua) -- Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, hiçbir dünya liderinin ülkesine yönelik küstahça konuşamayacağını belirterek, dış baskılara karşı bölgesel bağımsızlığı güçlendirmek için "Latin Amerika doktrini" oluşturulmasını önerdi.

Lula, Sao Bernardo do Campo belediyesinde lise öğrencileriyle katıldığı etkinlikte, "Latin Amerikalı öğretmen ve öğrencilerle bir Latin Amerika doktrini oluşturmak istiyoruz. Böylece bağımsız bir kıta hayal edebiliriz, başka bir ülkenin liderinin bir daha Brezilya'ya yönelik küstahça konuşmaya cesaret edemeyeceği bir kıta. Çünkü böyle bir şeyi kabul edemeyiz" dedi.

Devlet Başkanı, egemenliğin savunulmasının cesaret değil, onur ve karakter meselesi olduğunu söyledi.

Açıklama, ABD'nin ağustos ayı başından bu yana Brezilya mallarına uyguladığı yüzde 50'ye varan gümrük vergilerinin ardından ikili ilişkilerin yumuşamaya başladığı bir dönemde geldi.

Lula çarşamba günü, ABD Başkanı Donald Trump ile ay başında yaptığı sanal görüşmenin ardından, Brezilya ve ABD'nin ek gümrük vergilerini görüşmek üzere resmi bir ikili toplantı düzenleyeceğini söylemişti.