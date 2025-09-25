Lula da Silva ve Trump Arasında Uyum Mesajı

BİRLEŞMİŞ Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD ile yaşadıkları gerilime rağmen BM Genel Kurulunda Başkan Donald Trump ile karşılaştıklarında aralarında "uyum" olduğunu söyledi.

Lula da Silva, 23 Eylül'de BM Genel Kurulundaki konuşmasının ardından kürsüden inerken Trump ile karşılaşmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Konuşmasının ardından kağıtlarını almak üzere ilerlediği esnada Trump ile karşılaştıklarını belirten Lula da Silva, "Arkadaş canlısı görünüyordu, çok cana yakındı." görüşünü paylaştı.

Lula da Silva, Trump'ın ilk karşılaşmalarında aralarında uyum olduğuna dair açıklamalarına işaret ederek "Bence de aramızda bir uyum vardı." dedi.

İki ülke arasında konuşulması gereken birçok meselenin bulunduğuna işaret eden Lula da Silva, Trump'a "Haydi hepsini masaya yatıralım." dediğini aktardı.

Lula da Silva, ideolojileri ne olursa olsun, halk oylamasıyla seçilen liderlere saygısının sonsuz olduğunu belirterek "Ben, ona ABD liderinin hak ettiği saygıyla davranacağım, o da bana Brezilya Devlet Başkanı'na yakışan saygıyla davranacak." diye konuştu.

Trump'ın Brezilya hakkında yanlış bilgilendirildiğini savunan Lula da Silva, iki liderin konuşarak tüm sorunları çözebileceğine inandığını vurguladı ve "Brezilya hakkındaki gerçekleri öğrenmesini istiyorum." dedi.

Trump'ın açıklamaları

ABD Başkanı Trump, 80. BM Genel Kuruluna yaptığı açıklamada, Lula da Silva ile salonda karşılaştıklarını ve gelecek hafta görüşme yapma konusunda anlaştıklarını belirtmişti.

Karşılaşma sırasında konuşacak çok vakitlerinin olmadığını belirten Trump, Lula da Silva için "İyi biri gibi görünüyordu, harika bir uyumumuz vardı. Bu, iyiye işaret." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Trump, "Brezilya Devlet Başkanı ile gelecek hafta görüşmeye karar verdik. Geçmişte Brezilya, bahsettiğim bu haksız gümrük vergisini kullanıyordu, şimdi biz de onlara karşılık veriyoruz ve çok sert bir şekilde karşılık veriyoruz. Bunu söylemekten çok üzgünüm ama Brezilya çok kötü durumda ve böyle olmaya devam edecek. Sadece bizimle çalıştıklarında iyi durumda olabilirler." ifadelerini kullanmıştı.

Brezilya'daki olaylar

Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanı seçiminde sol görüşlü Devlet Başkanı Lula da Silva, aşırı sağcı eski Devlet Başkanı Bolsonaro'yu koltuğundan etmişti. Seçimleri kazanan Lula da Silva, 1 Ocak 2023'te parlamentoda yemin ederek göreve başlamıştı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri, önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, 8 Ocak 2023'te ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atarak polis bariyerini aşıp Ulusal Kongre binasını basmıştı.

Brezilya Federal Polisi, 26 Kasım 2024'te Bolsonaro'nun, Lula da Silva hükümetine yönelik planlanan darbe girişimine dahil olduğunu iddia etmiş, Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi de 26 Mart'ta savcılığın Bolsonaro dahil 7 kişi hakkında hazırladığı darbe girişimi iddianamesini oy birliğiyle kabul etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Temmuz'da Lula da Silva'ya gönderdiği mektupta, Bolsonaro'ya karşı açılan davanın sonlandırılmaması halinde 1 Ağustos'tan itibaren Brezilya'ya yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağı tehdidinde bulunmuştu.