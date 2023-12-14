Lübnan-İsrail Sınırında Artan Gerilimde 147 Kişi Hayatını Kaybetti

TAYR HARFA, 14 Aralık (Xinhua) -- Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği sürpriz saldırıyı desteklemek amacıyla Hizbullah'ın 8 Ekim'de İsrail'e onlarca roket atmasının ardından Lübnan- İsrail sınırı artan gerilime sahne oldu. Güvenlik yetkililerine göre Hizbullah ve İsrail arasındaki çatışmalarda şu ana kadar Lübnan'da 101 Hizbullah üyesi, 1 Lübnan ordusu askeri, 1 Emel Hareketi üyesi, 16 Hamas ve İslami Cihad üyesi ve üçü gazeteci olan 28 sivil de dahil olmak üzere toplam 147 kişi hayatını kaybetti.