Lübnan Başbakanı Selam, resmi temaslarda bulunmak üzere Şam'a geldi

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam başkanlığındaki heyet, iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirmek amacıyla Suriye'ye geldi. Ziyaret kapsamında ekonomi, ulaştırma ve enerji gibi alanlardaki işbirliği fırsatları ele alınacak.

Lübnan heyetini taşıyan uçak, Şam Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

Lübnan heyetini, Şam Uluslararası Havalimanı'nda Suriye'nin Beyrut Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı İyyad el-Hezza karşıladı.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ın temasları kapsamında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak
