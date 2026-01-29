Haberler

Lübnan'da maaşlarının iyileştirilmesini isteyen emekli askerler, Meclis binasına girmeye çalıştı

Lübnan'da maaşlarının iyileştirilmesini isteyen emekli askerler, Meclis binasına girmeye çalıştı
Güncelleme:
Beyrut'ta emekli askerler, 2026 genel bütçe görüşmeleri sırasında maaş iyileştirmesi talep ederek Meclis binasına girmeye çalıştı. Protestolar 3 gündür devam ediyor ve güvenlik güçleri göstericilerin Meclis girişine izin vermiyor.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta maaşlarının iyileştirilmesini talep eden emekli askerler, 2026 genel bütçesinin görüşüldüğü oturum sırasında Meclis binasına girmeye çalıştı.

Meclis binası çevresinde toplanan emekli askerler, 2026 bütçesinde maaş artışına yer verilmemesini 3 gündür protesto ediyor.

Göstericiler, akşam saatlerinde genel bütçenin ele alındığı sırada parlamentonun avlusuna kadar ilerleyerek binaya girmek istedi.

Meclis çevresinde önlemlerini artıran güvenlik güçleri, emekli askerlerin Meclis binasına girişine izin vermedi.

Lübnan Meclisinde 3 gündür 2026 yılına ilişkin genel bütçe görüşmeleri devam ediyor.

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

