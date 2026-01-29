Lübnan'da maaşlarının iyileştirilmesini isteyen emekli askerler, Meclis binasına girmeye çalıştı
Beyrut'ta emekli askerler, 2026 genel bütçe görüşmeleri sırasında maaş iyileştirmesi talep ederek Meclis binasına girmeye çalıştı. Protestolar 3 gündür devam ediyor ve güvenlik güçleri göstericilerin Meclis girişine izin vermiyor.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta maaşlarının iyileştirilmesini talep eden emekli askerler, 2026 genel bütçesinin görüşüldüğü oturum sırasında Meclis binasına girmeye çalıştı.
Meclis binası çevresinde toplanan emekli askerler, 2026 bütçesinde maaş artışına yer verilmemesini 3 gündür protesto ediyor.
Göstericiler, akşam saatlerinde genel bütçenin ele alındığı sırada parlamentonun avlusuna kadar ilerleyerek binaya girmek istedi.
Meclis çevresinde önlemlerini artıran güvenlik güçleri, emekli askerlerin Meclis binasına girişine izin vermedi.
Lübnan Meclisinde 3 gündür 2026 yılına ilişkin genel bütçe görüşmeleri devam ediyor.