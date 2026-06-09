Lübnan Maliye Bakanı: Çatışmalar Sürerse Ekonomi Yüzde 7 İla 10 Oranında Daralabilir

BEYRUT, 9 Haziran (Xinhua) -- Lübnan Maliye Bakanı Yasin Cabir, bölgedeki çatışmaların devamı halinde ülke ekonomisinin 2026 yılında yüzde 7-10 oranında daralabileceği uyarısında bulundu.

Bakanlıktan pazartesi günü yapılan açıklamaya göre Cabir, pazar günü Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın yıllık toplantısında yaptığı konuşmada, İsrail'in Lübnan'a yönelik devam eden saldırıları nedeniyle bir milyondan fazla kişinin yerinden olduğunu, altyapıda ağır hasar yaşandığını, ticaret ve turizmin sekteye uğradığını ve kamu maliyesi üzerindeki baskının arttığını belirtti.

Sürdürülebilir ekonomik toparlanma için kalıcı istikrara ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Cabir, gerçek anlamda güvenlik sağlamayan "kırılgan ateşkesler" yerine çatışmaların sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

Cabir, bankacılık sektörünün yeniden yapılandırılmasına ve finans sistemine olan güvenin yeniden tesisine yönelik tedbirler de dahil olmak üzere, IMF destekli reformlara bağlılıklarını da yineledi.

Kaynak: Xinhua