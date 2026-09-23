Lübnan Başbakanı Selam, New York'ta Kuveyt ve AB ile işbirliğini görüştü

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Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, ABD'nin New York kentinde Kuveyt Veliaht Prensi Sabah Halid el-Hamad es-Sabah ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Akdeniz'den sorumlu üyesi Dubravka Suica ile ayrı ayrı yaptığı görüşmelerde, işbirliğinin güçlendirilmesini ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Lübnan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu dolayısıyla New York kentinde bulunan Selam, Veliaht Prens Sabah ile görüştü.

Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci'nin de yer aldığı görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, bölgesel gelişmeler ve iki ülkenin karşı karşıya olduğu ortak zorluklar ele alındı.

Taraflar, bölgedeki gerilimin düşürülmesi, güvenlik ve istikrarın korunması??????? ve yeni çatışmaların önlenmesi için çalışmanın önemini vurguladı.

Selam, Kuveyt'i hedef alan saldırıları kınayarak destek mesajı verdi.

Kuveyt'e özellikle enerji sektöründeki desteği için teşekkür eden Selam, Lübnan Elektrik Kurumuna yakıt temini için yapması beklenen katkıyı takdir ettiklerini kaydetti.

Kuveyt Veliaht Prensi de ülkesinin Lübnan'a desteğini yineleyerek buradaki yatırımlarını artırmak istediklerini ifade etti.

AB temsilcisiyle görüşme

Selam ayrıca, Lübnan'ın New York'taki BM Daimi Temsilciliğinde, AB Komisyonunun Akdeniz'den sorumlu üyesi Suica ile görüştü.

Görüşmede, Lübnan ile AB arasındaki ilişkiler ve bunları güçlendirmenin yollarının yanı sıra Lübnan ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Suica, AB'nin Lübnan'a yönelik yardım paketinin 500 milyon avroluk ikinci diliminin ödemelerine başlayacağını belirterek, özellikle Uluslararası Para Fonu (IMF) ile anlaşmaya varılması için gerekli reformların sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Başbakan Selam ise başta Lübnan'ın güneyi olmak üzere halkın evlerine kalıcı dönüşünün ve temel hizmetlerin yeniden sağlanmasının desteklenmesi gerektiğini ifade ederken, Suica da AB'nin bu süreçte Lübnan'a desteğini sürdürmeye hazır olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA