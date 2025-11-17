Lübnan Başbakanı Selam'dan Suudi Arabistan ile İlişkilerde Önemli Açıklamalar

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, ülke topraklarının "kardeş Arap ülkelerinin güvenliğini istikrarsızlaştıran platformlar" için kullanılmasına izin vermeyeceklerini belirtti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre Selam, başkent Beyrut'u ziyaret eden Suudi Arabistan heyetiyle bir araya geldi.

Görüşmenin ardından basına açıklamada bulunan Selam, iki ülke arasındaki ihracatın yeniden başlatılması için atılması gereken adımları ele aldıklarını söyledi.

Selam, ülke ekonomisinin bu hayati alanının tekrar canlanmasının önündeki tüm engelleri kaldırmak üzere ilgili kurumlara hızla çalışma talimatı verdiğini ifade ederek, "Bu girişim, Cumhurbaşkanı Josef Avn ile yaptığım görüşmede ve Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yapılan temaslarda verilen mesajlara bir yanıttır." dedi.

Başbakan Selam, Suudi Arabistan'ın Lübnan'ın istikrarını destekleyen tutumundan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Lübnanlılar bu pozisyonu takdirle karşılamaktadır." ifadesini kullandı.

Selam, ülke topraklarının "kardeş Arap ülkelerinin güvenliğini istikrarsızlaştıran platformlar" veya "yasak maddelerin, özellikle uyuşturucunun kaçakçılığı için bir koridor" olarak kullanılmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.

Başbakan ayrıca, 18-19 Kasım 2025'te düzenlenecek "Beirut One" yatırım konferansına Suudi heyetinin katılımından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Suudi Arabistan, Captagon haplarının yaygın kaçakçılığı nedeniyle 2021'de Lübnan'dan ithalata kapsamlı bir yasak getirmişti.

Son yıllarda iki ülke arasındaki ilişkiler, Hizbullah'ın bölgesel tutumları nedeniyle de gerilmişti.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, birkaç hafta önce Riyad'a örgütle "yeni bir sayfa açma" çağrısında bulunmuştu.

Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkeleri, Lübnan'ın tarım ve sanayi ürünleri için en önemli pazarlar arasında yer alıyor.