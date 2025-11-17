Haberler

Lübnan Başbakanı Selam'dan Suudi Arabistan ile İlişkilerde Önemli Açıklamalar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, Suudi Arabistan heyetiyle yaptığı görüşmede, ülkesinin kardeş Arap ülkelerinin güvenliğini tehdit eden platformlar için kullanılmasına izin vermeyeceklerini ve iki ülke arasındaki ihracatın yeniden başlatılması için gerekli adımları atacaklarını duyurdu.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, ülke topraklarının "kardeş Arap ülkelerinin güvenliğini istikrarsızlaştıran platformlar" için kullanılmasına izin vermeyeceklerini belirtti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre Selam, başkent Beyrut'u ziyaret eden Suudi Arabistan heyetiyle bir araya geldi.

Görüşmenin ardından basına açıklamada bulunan Selam, iki ülke arasındaki ihracatın yeniden başlatılması için atılması gereken adımları ele aldıklarını söyledi.

Selam, ülke ekonomisinin bu hayati alanının tekrar canlanmasının önündeki tüm engelleri kaldırmak üzere ilgili kurumlara hızla çalışma talimatı verdiğini ifade ederek, "Bu girişim, Cumhurbaşkanı Josef Avn ile yaptığım görüşmede ve Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yapılan temaslarda verilen mesajlara bir yanıttır." dedi.

Başbakan Selam, Suudi Arabistan'ın Lübnan'ın istikrarını destekleyen tutumundan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Lübnanlılar bu pozisyonu takdirle karşılamaktadır." ifadesini kullandı.

Selam, ülke topraklarının "kardeş Arap ülkelerinin güvenliğini istikrarsızlaştıran platformlar" veya "yasak maddelerin, özellikle uyuşturucunun kaçakçılığı için bir koridor" olarak kullanılmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.

Başbakan ayrıca, 18-19 Kasım 2025'te düzenlenecek "Beirut One" yatırım konferansına Suudi heyetinin katılımından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Suudi Arabistan, Captagon haplarının yaygın kaçakçılığı nedeniyle 2021'de Lübnan'dan ithalata kapsamlı bir yasak getirmişti.

Son yıllarda iki ülke arasındaki ilişkiler, Hizbullah'ın bölgesel tutumları nedeniyle de gerilmişti.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, birkaç hafta önce Riyad'a örgütle "yeni bir sayfa açma" çağrısında bulunmuştu.

Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkeleri, Lübnan'ın tarım ve sanayi ürünleri için en önemli pazarlar arasında yer alıyor.

Kaynak: AA / Wassim Samih Seifeddine - Güncel
Böcek ailesinin tamamının can verdiği faciada 4 tutuklama

Bir aile yok oldu! Türkiye'nin konuştuğu olayda çok sayıda tutuklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kongo'da bakan ve heyetini taşıyan uçak pistten çıktı

Bakan ve heyetini taşıyan uçak, alev alev yandı
Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu için yeni hamle

Süper Lig devinden Hakan için yeni hamle: 15 milyon euro'luk teklif
Kafede yakalandı, kesilen cezaya pişkince yanıt verdi

Kafede yakalandı, kesilen cezaya pişkince yanıt verdi
Sarallar suç örgütü liderinin söyledikleri duruşmaya damga vurdu

Sarallar suç örgütü liderinin söyledikleri duruşmaya damga vurdu
Kongo'da bakan ve heyetini taşıyan uçak pistten çıktı

Bakan ve heyetini taşıyan uçak, alev alev yandı
Herkesin bozkurt işareti yaptığı düğüne damga vuran anne: Kızı müdahale etti

Annesinin yaptığı işareti gören kız hemen müdahale etti
Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var

Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var
İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin

Yatırımcıları böyle uyardı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin
Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı

Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı
Ülke şokta! Umreden dönen hacıları taşıyan otobüs tankerle çarpıştı: 45 ölü

Umreden dönen hacıları taşıyan otobüs tankerle çarpıştı: 45 ölü
Olay yaratan 'Otel odası' iddiası! Nagehan Alçı, sessizliğini bozdu

Olay yaratan "Otel odası" iddiası! Nagehan Alçı, sessizliğini bozdu
4 kişinin öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu! Bu maddenin panzehiri yok

Anne, baba ve iki çocuğun öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu
2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı

Görüntü Türkiye'den! 2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.