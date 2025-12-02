Lu'an Kenti, Yapay Zeka ile Kaz Tüyü Tedarikinde Öne Çıkıyor

LU'AN, 2 Aralık (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinde yer alan ve geleneksel bir kaz yetiştirme merkezi olan Lu'an kenti, yapay zeka ile otomasyon teknolojisinden faydalanarak, badminton endüstrisinin temel hammaddesi olan kaz tüylerinde önemli bir küresel tedarikçi konumuna geldi.