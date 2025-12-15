Haberler

Fransa'da soygunla gündeme gelen Louvre Müzesi, çalışanların grevi nedeniyle kapalı

Fransa'nın dünyaca ünlü Louvre Müzesi, çalışanlarının kötü çalışma koşulları ve güvenlik endişeleri nedeniyle greve gitmesi üzerine kapalı kalacak. Geçtiğimiz günlerde müzeden tarihi mücevherlerin çalındığı soygun, müzenin güvenlik sorunlarına dikkat çekti.

Fransa'da 19 Ekim'de tarihi değeri olan mücevherlerin çalındığı soygunla gündeme gelen dünyaca ünlü Louvre Müzesi, çalışanlarının greve gitmesi nedeniyle bugün kapalı olacak.

Müze yönetimi, yoğun ziyaretçi ilgisi nedeniyle açılışın ertelendiğini, olası bir açılma durumunda ziyaretçilerin bilgilendirileceğini açıkladı.

Kötü çalışma koşulları ve güvenlik sorunları nedeniyle greve giden müze çalışanları, Louvre'un önünde toplanarak "Louvre Müzesi grevde" yazılı pankart açtı.

Genel Emek Federasyonu (CGT) Fransız Demokratik Emek Federasyonu (CFDT) ve SUD sendikası 8 Aralık'ta müze çalışanlarının greve gideceklerini duyurmuştu.

Sendikalar, Kültür Bakanı Rachida Dati'ye yazdıkları mektupta greve gideceklerini duyurarak, teknik aksaklıklar ve elverişsiz bina koşulları nedeniyle " Louvre Müzesi'ni ziyaret etmenin bir çileye dönüştüğü" belirtmişti.

Mektupta, "müze alanlarının her gün yetersiz personel, teknik arızalar ve binanın bakımsız durumu nedeniyle" taahhüt edilen saatlerde açık kalamadığına işaret edilmişti.

Louvre Müzesi'nde 26 Kasım'da, bir vananın yanlışlıkla açılması sonrası Mısır antik eserlerinin olduğu bölmedeki odalardan birinin tavanından su sızıntısı yaşanmış ve yüzlerce eser zarar görmüştü.

Müze çalışanları bu gibi kazaların müze binasının bakımsız durumu, eski teknik donanımları ve güvenlik açısından eksikleri dikkate alındığında "öngörülebilir" olduğunu belirterek, yönetimi yeterli önlemler almamakla suçlamıştı.

Tarihi eserler çalınmıştı

Paris'te her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü müzeye 19 Ekim sabahı soygun düzenlenmişti.

Soygunda, Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölümden "paha biçilemez" değerde 9 eser çalınmış, hırsızların kaçarken düşürdüğü değerlendirilen 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'e ait taç ise daha sonra hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. Tarihi değeri olan 8 mücevherle kaçan 4 hırsızın yaptığı soygun 7 dakika sürmüştü.

Sayıştayın hazırladığı ön raporda, müzeye güvenlik standartlarına uygun teknik donanımların sağlanmasında "sürekli" ve "önemli oranda" gecikmelerin yaşandığı ve bu durumun güvenlik açığı yarattığı belirtilmişti.

Louvre Müzesi Müdürü Laurence Des Cars, soygun nedeniyle 22 Ekim'de Senato Kültür Komisyonunda ifade vermişti. Soygundaki "sorumluluğunu kabul ettiğini" belirten Des Cars, Kültür Bakanı Rachida Dati'ye istifasını sunduğunu ancak istifasının reddedildiğini açıklamıştı.

Soygunun ardından Louvre Müzesi'nde sergilenen birtakım mücevherler, ulusal merkez bankası Fransa Bankasına taşınmıştı.

Louvre Müzesi'nden tarihi eserlerin çalındığı soygunla bağlantılı 2 kişi 29 Ekim, 1 zanlı ise 2 Kasım'da tutuklanmıştı.

Müzeden çalınan eserlerin değerinin 88 milyon avro olduğu değerlendiriliyor.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit
500

