Los Angeles'ta Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi

LOS ANGELES, 11 Haziran (Xinhua) -- ABD'nin ikinci en büyük kenti Los Angeles'ın Belediye Başkanı Karen Bass, kent merkezinde bir gecelik sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini duyurdu. Bass, salı akşamı yaptığı açıklamada yasağın, akşam saat 20.00'de başlayıp çarşamba sabahı saat 06.00'ya kadar süreceğini ve şehir merkezindeki yaklaşık 2,5 kilometrekarelik alanda geçerli olacağını söyledi.

Bass, söz konusu yasağın pazartesi gecesi kent merkezinde düzenlenen barışçıl protestoların ardından yaşanan yağma ve vandalizm olayları nedeniyle getirildiğini belirtti.

Öte yandan Los Angeles Polis Departmanı, yasak kapsamındaki bölgenin sakinleri, evsiz bireyler, akredite medya çalışanları ve kamu güvenliği veya acil durum yetkililerinin yasaktan muaf olduğunu bildirdi.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin gerçekleştirdiği baskınlara karşı düzenlenen protestolar beşinci gününe girerken yerel medyada yer alan haberlere göre göstericiler, yasağın ilan edilmesinden kısa bir süre önce 101 numaralı otoyola çıkarak trafiği her iki yönde de durdurdu.