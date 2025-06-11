Los Angeles'ta Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, kent merkezinde meydana gelen yağma ve vandalizm olayları nedeniyle bir gecelik sokağa çıkma yasağı ilan etti. Yasağın, akşam saat 20.00'den sabah saat 06.00'ya kadar süreceği açıklandı.

LOS ANGELES, 11 Haziran (Xinhua) -- ABD'nin ikinci en büyük kenti Los Angeles'ın Belediye Başkanı Karen Bass, kent merkezinde bir gecelik sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini duyurdu. Bass, salı akşamı yaptığı açıklamada yasağın, akşam saat 20.00'de başlayıp çarşamba sabahı saat 06.00'ya kadar süreceğini ve şehir merkezindeki yaklaşık 2,5 kilometrekarelik alanda geçerli olacağını söyledi.

Bass, söz konusu yasağın pazartesi gecesi kent merkezinde düzenlenen barışçıl protestoların ardından yaşanan yağma ve vandalizm olayları nedeniyle getirildiğini belirtti.

Öte yandan Los Angeles Polis Departmanı, yasak kapsamındaki bölgenin sakinleri, evsiz bireyler, akredite medya çalışanları ve kamu güvenliği veya acil durum yetkililerinin yasaktan muaf olduğunu bildirdi.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin gerçekleştirdiği baskınlara karşı düzenlenen protestolar beşinci gününe girerken yerel medyada yer alan haberlere göre göstericiler, yasağın ilan edilmesinden kısa bir süre önce 101 numaralı otoyola çıkarak trafiği her iki yönde de durdurdu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti

Başkanın görevden alındığı ilçede belediye AK Parti'ye geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumaya aldığı bakan: Bu yıl onu sıkıştırmayın

Erdoğan'ın korumaya aldığı bakan: Bu yıl onu sıkıştırmayın
Elon Musk'tan geri adım: Trump'a aleyhinde söylediklerim için pişmanım

Trump'a demediğini bırakmayan Elon Musk geri adım attı
Türkiye'nin 32 yıllık dev şirketi konkordato talebinde bulundu

Türkiye'nin 32 yıllık dev şirketi konkordato ilan etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ümit Özdağ bugün hakim karşısına çıkıyor

Ümit Özdağ için kader günü
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Ferdi Zeyrek'in cenazesini Özgür Özel defnetti

Kardeşe, dosta son veda!
Yaprakları maydanoza benzeyen baldıran otu tadına bakanı zehirliyor

Tadına bakanı ölüme götürüyor! Sakın ağzınıza sürmeyin
Cenaze töreninin önüne geçen görüntü! Kılıçdaroğlu alana alkışlarla girdi

Cenaze töreninin önüne geçen görüntü!
'Buğday tarlaları bilerek yakılıyor' tezini doğrulayan düzenek

"Buğday tarlaları bilerek yakılıyor" tezini doğrulayan düzenek
YKS giriş belgeleri erişime açıldı

Öğrencilerin beklediği haber geldi! Sınav giriş yerleri açıklandı
Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı

Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.