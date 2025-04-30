Los Angeles Limanı'nda Asya Sevkiyatlarında Düşüş Bekleniyor

LOS ANGELES LİMANI, 30 Nisan (Xinhua) -- ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles Limanı'nda görülen kamyonlar ve konteynerler, 29 Nisan 2025.

ABD'nin en büyük ve en işlek limanı olan Los Angeles Limanı'nın idari müdürü salı günü basına yaptığı açıklamada, gelecek hafta Asya'dan gelecek sevkiyatlarda yüzde 35'lik bir düşüş beklediklerini söyledi. (Fotoğraf: Qiu Chen/Xinhua)