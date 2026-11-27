Londra metrosu makinistleri 24 saatlik greve başladı ve seferler azaltıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Londra metrosu makinistleri perşembe günü öğle saatlerinde 24 saatlik greve başladı. Grev nedeniyle seferler azaltıldı; eylem, Londra Ulaşım İdaresi ile isteğe bağlı dört günlük çalışma haftası görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından başlatıldı.
LONDRA, 27 Kasım (Xinhua) -- İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Baker Street Metro İstasyonu, 26 Kasım 2026.
İngiltere Ulusal Demiryolu, Denizcilik ve Ulaşım İşçileri Sendikası üyesi Londra metrosu makinistleri, perşembe günü öğle saatlerinde 24 saatlik greve başladı. Grev nedeniyle metro seferleri azaltıldı.
Grev, Londra Ulaşım İdaresi ile isteğe bağlı dört günlük çalışma haftası konusunda yürütülen görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından başlatıldı. (Fotoğraf: Li Mangmang/Xinhua)
Kaynak: Xinhua