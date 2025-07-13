Liuyang'da 2025'te 26 Kreatif Havai Fişek Etkinliği

Liuyang'da 2025'te 26 Kreatif Havai Fişek Etkinliği
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Çin'in Hunan eyaletindeki Liuyang kenti, 2025'in ilk yarısında 26 yaratıcı havai fişek etkinliğine ev sahipliği yapacak. Etkinlikler, 1,5 milyondan fazla turisti çekerek yaklaşık 558 milyon ABD doları harcama yapılmasına sebep oldu.

CHANGSHA, 13 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinde yer alan ve Çin'in "havai fişek başkenti" olarak bilinen Liuyang kenti, 2025'in ilk yarısında 26 kreatif havai fişek etkinliğine ev sahipliği yaptı. Toplamda 1,5 milyondan fazla turisti çeken bu etkinliklerde yaklaşık 4 milyar yuanlık (yaklaşık 558 milyon ABD doları) harcama yapıldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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