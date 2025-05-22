Litvanya, Yapay Zeka Fabrikası Kuruyor

VİLNİUS, 22 Mayıs (Xinhua) -- Litvanya, yapay zeka altyapısının ve inovasyonunun gelişimini hızlandırmak amacıyla "Yapay Zeka Fabrikası" adlı ulusal bir yapay zeka merkezi kuracak.

Litvanya Ekonomi ve İnovasyon Bakanlığı'nın çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre hükümet, bakanlığın 100 milyon euro (113,44 milyon ABD doları) değerindeki projeyi başlatma önerisini onayladı.

Projenin finansmanının yarısının Avrupa Komisyonu tarafından karşılanması bekleniyor. Litvanya devleti projeye 50 milyon euroya kadar katkıda bulunacak. Özel sektör ortaklarının da projeye destek sağlaması öngörülüyor.