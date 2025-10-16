Litvanya, Savunma İçin GSYİH'sinin Yüzde 5,38'ini Tahsis Edecek

VİLNİUS, 16 Ekim (Xinhua) -- Litvanya, önümüzdeki yıl gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yüzde 5,38'ini savunmaya ayırmayı planlıyor.

Başbakan İnga Ruginiene, çarşamba günü Baltık Haber Servisi'ne yaptığı açıklamada, "2026 bütçesinden savunmaya GSYİH'nin yüzde 5,38'i tahsis edilecek. Bu, rekor düzeyde bir seviye" dedi.

Maliye Bakanı Kristupas Vaitiekunas da önümüzde yıl savunma için yaklaşık 4,8 milyar euro tahsis edileceğini söyledi.

Ruginiene tahsisatın, Savunma Bakanlığı'nın ihtiyaçlarına göre belirlendiğini, ama aynı zamanda askeri eğitim alanlarına ulaşım için inşa edilen yollar gibi doğrudan askeri kabiliyetlerle ilgili olmayan projelere yönelik fonları da içerdiğini kaydetti.

Başbakan, "Bir tank satın aldığınızda bu tankı savaş sırasında hareket ettirebilmeniz de gerekir. Savunmanın sadece silah satın almadan ibaret olduğu düşünülmemelidir. Savaş sırasında birçok farklı faktör ortaya çıkmaktadır" dedi.

Ruginiene söz konusu tahsisatın, bir askeri tümenin kurulması ve NATO müttefiklerine ev sahipliği yapılmasına ilişkin projelerin geliştirilmesi gibi Litvanya'nın kilit önemdeki savunma taahhütlerini etkilemeyeceğini ifade etti.