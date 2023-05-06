LİSELİ ÖĞRENCİLERİN KALORİFER DAİRESİNDE YAPTIKLARI ARAÇ TÜRKİYE 1'İNCİSİ OLDU

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde fen lisesi öğrencilerinin okulun kalorifer dairesinde yaptıkları 'Cereyan' adlı elektrikli araç TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarında 1'incilik ödülü kazandı.

Erbaa Yılmaz Kayalar Fen Lisesi'nden 6 öğrenci koordinatör öğretmenlerinin de desteği ile okulun kalorifer dairesinde elektrikli araç yaptı. 2021 yılında elektrikli araç yapmak için hazırlıklara başlayan öğrenciler okulun doğal gazlı ısıtmaya geçmesi ile boşalan kalorifer dairesini atölyeye dönüştürdü. Geçen yıl yapımı tamamlanan araç 27 Nisan 1 Mayıs tarihleri arasında Gebze'de gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Efficiency Challenge Elektrikli Araç yarışlarına katıldı. Cereyan adlı araç yarışmanın 'Görsel Tasarım' kategorisinde Türkiye 1'incisi oldu.

Aracı atölyeye çevirdikleri kalorifer dairesinde yaptıklarını ifade eden proje koordinatörü ve okulun Almanca öğretmeni Cengiz Kafalı '2021'de fikir olarak ortaya çıkmıştı. Çok hızlı şekilde ete kemiğe büründürdük bunu. Bir ekip oluşturduk hızlı bir şekilde. Okulumuzda uygun bir alan yoktu. Bunun için en ideal ortam kazan dairemiz vardı. Burayı kullandık. Burayı bir atölyeye çevirdik. Çok hızlı bir tasarım süreci başlattık. Önce kabuk tasarımıyla başladık. Devamında şasiyi tasarladık. Akabinde elektrik ve diğer komponentleri bir araya getirdik. Yarışa hazır şekilde aracımızı hazırlamış bulunduk.ö dedi.

'80 KİLOMETRE MENZİLE SAHİP'

Cereyan'ın 80 kilometre menzile, saatte 50 kilometre hıza ulaştığını kaydeden Kafalı şunları söyledi 'Yarışta bir şartname var bu şartnameye göre aracı hazırladık. Bu ölçülerin dışına çıkamıyorsunuz. İstenilen bir takım güvenlik önlemleri var. Yarışmada temel bir kavram var. O da trafiğe çok kolay intibak edebilen ideal bir araç tasarlamamış isteniyordu. Bu fikirle aracımızı tasarladık. Aracımız yaklaşık 3,5 metre 1,40 metre yüksekliğinde 1,35 genişliğinde 1,5 Kw'lık bir motoru var. 240 hücreden oluşan lityum demir fosfat batarya grubumuz var. Sürücü dahil aracımız 320 kilogram geliyor. Mevcut şarj durumuyla aracımızın 80 kilometre menzili var. Saatte 50 kilometrenin üzerine çıktık ama ideal anlamda 50 kilometre hız yapabiliyor. En çok uğraştığımız gerçek anlamda trafiğe çok kolay uyabilmesi çok rahat hareket edebilmesiydi. Bu noktada çok detaylı çalıştık. Bu emeğin ödülle taçlandırılması bizi memnun etti.ö

Teknofest'te yarışmanın mükemmel bir duygu olduğunu ifade eden Cereyan'ın pilotu Muhammet Emin Şahin (16) ise 'Lise kategorisinde 51 araç vardı. 12 dakika süren 3 turluk yarış yapıldı. 3 ayrı yarışa katıldık. Her turda 5 ayrı araçla yarıştık. Toplam 12 araçla yarıştık. Orada yarışmak gerçekten mükemmel bir duygu. Bizim yaşıtlarımızın yaptığı farklı araçlarla orada bir müsabaka içinde olmak ve onların arasından derece alıp ayrılmak mükemmel bir duygu.ö diye konuştu.