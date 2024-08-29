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LİMAK Yenilenebilir Enerji'nin Erzin-1 GES Projesi Tam Kapasiteyle Faaliyete Geçiyor

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LİMAK Yenilenebilir Enerji'nin Hatay'ın Erzin ilçesinde inşası süren güneş enerjisi santrali (GES) projesi tam kapasiteyle faaliyete geçiyor. Tamamlandığında Türkiye'nin en büyük ikinci güneş enerjisi santrali olacak olan Erzin-1 GES, yılda 270 milyon kWh üzerinde elektrik üretecek.

LİMAK Yenilenebilir Enerji'nin Hatay'ın Erzin ilçesinde inşası süren güneş enerjisi santrali (GES) projesinin kısmı kabulleri 9 Ağustos ve 23 Ağustos tarihlerinde yapıldı. Tamamlandığında 140 MW toplam kurulu güce sahip olacak Erzin-1 GES, Türkiye'nin en büyük ikinci güneş enerjisi santrali olacak. 60 MW kapasite ile kısmi olarak devreye alınan santralin Ekim 2024'te tam kapasite ile devreye alınması planlanıyor.

Finansmanı, Ziraat Bankası kredisi ve DZ Bank aracılığıyla kullanılan Euler Hermes kredisi ile sağlanan Erzin-1 GES projesinde son aşamaya gelindi. Proje kapsamında 2023 Ekim ayında GE Vernova ve İnojen Enerji ile tedarik, kurulum ve devreye alma anlaşması imzalayan Limak Yenilenebilir Enerji'nin Erzin-1 GES projesi, tam kapasite faaliyete geçtiğinde 140 MW toplam kurulu gücüyle yılda 270 milyon kWh üzerinde elektrik üretecek. Bu tarihe kadar projenin tamamlanan kısımları kademeli olarak devreye alınmaya devam edecek.

İnşaat aşamasında bölgede 500 kişiye istihdam sağlayan Erzin-1 GES projesi, 6 Şubat depremlerinin ardından devam eden normale dönüş sürecinde yarattığı istihdam ile de bölgeye fayda sağlıyor. Öte yandan, kullanılan PV modüllerdeki 'bifacial' teknolojisi sayesinde çift yönlü ışınımdan faydalanılarak enerji üretecek santral, 106 bin hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacak.

Yaklaşık 2 bin dönümlük arazi üzerinde kurulan santralin, 2024 yılı Ekim ayında tam kapasite faaliyete geçmesi planlanıyor. Bölgenin elektrik talep yükünü hafifletecek ve aynı zamanda enerji kalitesinin iyileştirilmesine katkı sağlayacak Erzin GES projesinin devreye alınmasıyla, yılda 175 bin ton ilave karbon emisyonu azaltılması planlanıyor.

Erzin-1 GES, Güneş Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) Amaçlı Bağlantı Kapasite Tahsisi ve bu yönetmelikte yer alan Yerli Malı Kullanım Karşılığı Tahsis (YMKT) yöntemi ile kazanılan YEKA GES-4 Erzin-Viranşehir yarışmasında, kısmi olarak devreye alınan ilk proje olma özelliğiyle de öne çıkıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Türkiye Ekonomi Güneş Hatay Erzin Çevre Enerji Finans Ekonomi Güncel Haberler

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