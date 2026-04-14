Libya ve Cezayir arasında uçak seferlerinin başlamasına yönelik mutabakat zaptı imzalandı

Libya ve Cezayir arasında havayoluyla kargo taşımacılığı ve tarifeli uçak seferlerinin yeniden başlaması için mutabakat zaptı imzalandı. Uçuşlar iki ülkenin ekonomik faaliyetlerinin geliştirilmesi açısından önemli görülüyor.

Libya Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, Libya Sivil Havacılık Otoritesinin Cezayir Ulusal Sivil Havacılık Ajansı ile imzaladığı mutabakat zaptı hakkında bilgi verildi.

Mutabakat uyarınca, Libya ve Cezayir'den belirlenen havayolu şirketlerinin kargo uçuşlarına ek olarak haftada 14 tarifeli uçuş gerçekleştirebileceği aktarılan açıklamada, Libya ve Cezayir arasında uçak seferlerinin yeniden başlamasının iki ülkenin ekonomik faaliyetlerinin geliştirilmesi açısından hayati önem taşıdığı kaydedildi.

Seferlerin ne zaman başlayacağına yönelik ise bir ayrıntı verilmedi.

İki ülke arasında uçak seferleri çeşitli güvenlik endişeleri nedeniyle yaklaşık 10 yıldır yapılmıyor.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz
