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Libya'da göstericiler Zaviye ve Brega petrol tesislerini kapatınca çalışanlar giremedi

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NOC, Zaviye Petrol Kompleksi ile Brega Petrol Pazarlama Şirketinin kapılarının göstericilerce kapatıldığını, çalışanlar ve teknisyenlerin tesislere giremediğini açıkladı. Şerara hattındaki vananın dün kapatılmasının günlük 130 bin varil üretim kaybına yol açtığı belirtildi.

Libya'da Petrol Tesisleri Muhafızlarından oluşan bir grup göstericinin Zaviye Petrol Kompleksi ile Brega Petrol Pazarlama Şirketinin kapılarını kapattığı belirtildi.

Libya Ulusal Petrol Kurumundan (NOC) yapılan açıklamada, göstericiler tarafından kapatılan petrol tesisleri hakkında bilgi verildi.

Petrol Tesisleri Muhafızlarından bir grubun Zaviye Petrol Kompleksi ile Brega Petrol Pazarlama Şirketinin kapılarını kapatması sonucu çalışanlar ile teknisyenlerin tesislere giremediği kaydedildi.

Brega Petrol Pazarlama Şirketinin kapılarının ilerleyen saatlerde kısmen açıldığı ancak Zaviye Petrol Kompleksinin kapılarının hala kapalı olduğu aktarıldı.

Petrol tesislerinin ana kapılarının kapatılmasının iş güvenliği açısından çeşitli riskleri bulunduğu konusunda uyarı yapıldı.???????

Öte yandan, Şerara ham petrol boru hattı üzerindeki 7 numaralı vananın dün göstericiler tarafından kapatılmasının üretimde günlük 130 bin varil kayba neden olduğu ifade edildi.

Söz konusu petrol tesislerinin kapanmasının rafineri operasyonları ve petrol tedarikinin durmasına neden olabileceği aktarıldı.

Libya Ulusal Petrol Kurumu ilgili makamlara, petrol sahalarının güvenliğini sağlamak, bu sahaları her türlü protesto, gösteri ve benzeri faaliyetten uzak tutmak için sorumluluklarını üstlenmeleri çağrısında bulundu.

Kaynak: AA
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