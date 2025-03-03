Lhasa'da Geleneksel Binicilik Gösterisi

LHASA, 3 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang ( Tibet ) Özerk Bölgesi'nin Lhasa kenti, Tibet Yeni Yılı'nın 3. gününde geleneksel binicilik gösterileri ve at yarışlarının yer aldığı bir binicilik gösterisine ev sahipliği yaptı. Renkli Tibet kıyafetleri giyen biniciler kentin kuzey banliyölerindeki yarış pistinde etkileyici bir performans sergiledi.