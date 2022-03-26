LG ThinQ ile "net sıfır" hedefine uygun yaşam imkanı

Enerji tasarrufunun ötesine geçen LG'nin akıllı ev platformu LG ThinQ, kullanıcıları daha yeşil bir yola sokmak için çeşitli yeni çevre dostu özellikler sunuyor

LG açıklamasına göre, LG'nin akıllı teknolojileri net sıfır yaşam tarzına ulaşılmasına yardımcı oluyor.

LG ThinQ uygulamasının kullanıcıların ev aletlerinin enerji verimliliğini zahmetsizce optimize etmesine olanak tanıyan akıllı özellikleri sayesinde evde enerji tasarrufu yapmak çok daha kolay hale geliyor.

Uygulama, kullanım alışkanlıklarını bile dikkate alarak enerji tasarrufu sağlanmasına yardımcı oluyor. Örneğin, buzdolabının kapısını açıp kapatma olasılığının daha düşük olduğu gece saatlerinde buzdolabının güç tüketimini en düşük seviyeye ayarlayabiliyor. Uzaktan izleme ve kontrol özellikleri de gereksiz elektrik kullanımının azaltılmasına yardımcı oluyor.

Örneğin, kullanıcı ön kapıyı kilitledi ve bir tatil için yola çıktı, ancak cihazlardan birini kapatmayı unutursa LG ThinQ uygulaması sayesinde kullanıcılar uygulama üzerinden tüm cihazlarınızın durumunu kontrol edebiliyor, ardından nerede olurlarsa olsunlar diledikleri cihazı uzaktan kapatabiliyorlar.

Evde enerji kullanımını azaltmanın yanı sıra, günlük yaşamda çevre için seçenekler sunan LG ThinQ uygulaması gıda son kullanma tarihi uyarısı gibi özelliklerle iyi düşünülmüş çözümler sunuyor.

Kullanıcılara, buzdolabında saklanan taze yiyeceklerin süresinin dolmak üzere olduğunu bildiren bu yararlı uyarılar, yiyeceklerin boşa gitme olasılığını önemli ölçüde azaltıyor, bu da sürdürülebilir yaşamın yanı sıra, evdeki market harcamalarını kontrol altına almak adına önemli bir katkı sağlıyor.

Bu özelliği kullanmak için yapılması gereken tek şey ise her bir gıda maddesini buzdolabına koyarken son kullanma tarihini kaydetmek. Bu işlemin ardından, son kullanma tarihi yakın olan bir malzeme henüz kullanılmadıysa, uygulama kullanıcının akıllı telefonuna bildirim gönderiyor.

Mutfaktan çamaşır odalarına taşınan LG ThinQ uygulaması, su veya deterjan israfı olmadan temiz giysiler sağlayan kullanışlı bir döngü önerisi de sunuyor. LG çamaşır makinesi, kumaş türünü ve yükün ağırlığını belirledikten sonra, ThinQ uygulaması hem mükemmel yıkama hem de çevre için en uygun döngüyü öneriyor.

Açıklamaya göre, kullanıcıların LG ev aletlerine daha iyi bakmalarını desteklemek için tasarlanan ThinQ uygulamasının Akıllı Teşhis özelliği, her şeyin istendiği gibi çalıştığından emin olmak için hızlı bir kontrol yapabiliyor. Önleyici bakımın yanı sıra uygulama, bir ürünün filtrelerini değiştirme zamanı geldiğinde hatırlatma görevini de yerine getiriyor.

LG, kısa süre önce Yükseltilebilir Cihazların piyasaya sürüleceğini duyurdu. Bu cihazlar, zaman içinde yeni özellikler ve işlevler sağlamak üzere yükseltilebiliyorlar. Daha yeni bir model almaya gerek kalmadan yeni ve sürekli gelişen kullanıcı deneyimleri sunan LG'nin Yükseltilebilir Cihaz paradigması, şirketin elektronik ürünlerinin ömrünü daha da uzatma ve küresel e-atık sorununun hafifletilmesine yardımcı olma potansiyeline sahip.