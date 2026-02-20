Milyarder Wexner, finansal güç sağladığı Epstein'in, tanıştıklarında Rothschild ailesi için iş yaptığını belirtti

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile derin finansal bağlara sahip milyarder Les Wexner, tanıştıklarında Epstein'in, Rothschild ailesinin "kişisel işlerini" yaptığını ve "tüm aileyi temsil ettiğini" anlattığını söyledi.

Wexner'in Epstein soruşturması kapsamında, 18 Şubat'ta Temsilciler Meclisi Denetim Komitesine verdiği ve bir kısmı basına sızdırılan ifadesinin tamamı yayımlandı.

İfadeden ortaya çıkan yeni detaylar ise Epstein, Wexner ve Rothschild ailesi üçgenindeki bağlantıları gözler önüne serdi.

Wexner, ifadesinde, kişisel finansını yönetmesi için işe aldığını söylediği Epstein ile nasıl tanıştığını anlatıyor.

Epstein ile 1980'lerde sigortacı Bob Meister aracılığıyla tanıştığını belirten Wexner, Epstein'in endüstriyel anlamda kendisine anlattığı kişisel deneyimlerinden bahsediyor.

Wexner, Epstein'in deneyimleri arasında Fransa'da Rothschild ailesi ve yakın çevreleri için yaptığı "kişisel işlere" işaret ediyor.

Epstein'in diğer müşterileri hakkında bilgisi olup olmadığı sorusuna Wexner, "Daha önce de söylediğim gibi, Elie de Rothschild ile görüştüm. Tüm aileyi temsil ediyordu." yanıtını veriyor.

Wexner ayrıca Epstein'in, üst düzey Google yetkililerine ve Amazon'un kurucusu ABD'li milyarder Jeff Bezos'a finans tavsiyesi verdiğini söylediğini aktarıyor.

İfade esnasında avukatı ile Wexner'in görüntüsü viral oldu

Öte yandan Wexner'in ifadesine ilişkin yayımlanan görüntülerde ilginç bir an dikkati çekiyor.

Wexner'in avukatı kulağına eğilerek, "Eğer 5 kelimeden uzun yanıtlar verirsen seni öldürürüm." ifadesini kullanıyor.

Les Wexner ise buna sadece gülerek yanıt veriyor, bu anlar ise açık olan mikrofona yansıyor.

Adı belgelerde yaklaşık 1000 kez geçiyor

1980'lerden bu yana Epstein ile bağlantısı olduğu iddia edilen Wexner, her ne kadar Kongre'deki ifadesinde ve daha öncesinde 2007 itibarıyla Epstein ile bağlantısını kestiğini savunsa da ikili arasındaki bağ görünenden daha derin duruyor.

Epstein'in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, ifadesinde Wexner'i, Epstein'in "en yakın arkadaşı" olarak tanımlıyor.

ABD Adalet Bakanlığının yayımladığı belgelerin bazılarında ise Wexner, Epstein'in "suç ortağı" olarak anılıyor. Wexner'in adı belgelerde yaklaşık 1000 kez geçiyor.

Wexner'in mal varlığı

Wexner'in mal varlığı Forbes'a göre 9,1 milyar dolar civarında.

Les Wexner'in sahibi olduğu firmalar arasında Victoria's Secret ve Bath & Body Works gibi dünyaca ünlü markalar da yer alıyor.

Belgelerde yer alan vekaletname detayı

Öte yandan Adalet Bakanlığı belgelerinde Wexner'in Epstein'e verdiği vekaletname detayı dikkati çekiyor.

Bu 1991 tarihli vekaletnamede Wexner, Epstein'e "gerekli her türlü işlemi yapma ve gerçekleştirme konusunda tam yetki ve otorite" hakkı tanıyor.

Epstein'in 2006'da tutuklanmasının ardından, Wexner 2007'de vekaletnameyi yürürlükten kaldırıyor.

Her ne kadar Wexner, bu tarihten sonra Epstein ile ilişkilerini kestiklerini savunsa da Adalet Bakanlığı belgelerinde bu tarihten sonra gönderilmiş e-postalar da yer alıyor.

Jeffrey Epstein olayı

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği neticesine varıldığını açıklamıştı.