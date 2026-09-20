Le Pen ve Bardella, Rusya'nın kayyum kararına 'düşmanca eylem' diyerek tepki gösterdi

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Fransız aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin önde gelen isimleri, Rusya'nın ülkedeki Fransız ve Avrupalı şirketlere kayyum atama kararını "düşmanca eylem" olarak niteleyerek tepki gösterdi.

RN Meclis Grup Başkanvekili ve partinin 2027 cumhurbaşkanı seçimleri adayı Marine Le Pen ve RN Genel Sekreteri Jordan Bardella yaptıkları yazılı açıklamada, Rusya'nın, Fransız ve Avrupalı şirketlere yönelik kayyum kararı ile bu şirketlerin "çıkar ve haklarına aykırı" hareket ettiğini belirtti.

Açıklamada, son dönemlerde Avrupa'da Rusya kaynaklı olduğu bildirilen "düşmanca eylemlerin" arttığına dikkat çekilerek, Avrupa kamuoyunu hedef alan bu dış müdahalelerin daha fazla göz ardı edilemeyeceği vurgulandı.

Dış politikaya yönelik eleştirel tartışmaların meşru olduğu ancak seçimlerin yaklaştığı bir dönemde dış müdahalenin meşru bir eylem olarak değerlendirilemeyeceği ifade edilen açıklamada, ayrıca, hiçbir aşağılama, istikrarsızlaştırma girişimi veya yasa dışı faaliyetin, Fransa'nın Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflerine ulaşmasını kolaylaştırmaya hizmet etmeyeceği belirtildi.

Açıklamada, Fransa'nın egemen bir ülke olduğu ve ulusal çıkarlarını kendisinin belirlediği vurgulandı.

Hükümetten Rusya'nın düşmanca eylemlerini karşılıksız bırakmaması istenen açıklamada, uluslararası hukuka uygun ve orantılı şekilde Rusya'ya yanıt verilmesi talep edildi.

Fransız hükümeti, Fransız ve Avrupalı bazı şirketlerin Rusya'daki iştiraklerine kayyum atanmasını kınamıştı.

Rusya'da, İsviçre merkezli gıda şirketi Nestle ile Fransız süpermarket zinciri Auchan'ın ülkedeki varlıklarını yönetmek üzere kayyum atanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu hafta imzaladığı kararnameye göre, söz konusu şirketlerin Rusya'daki varlıkları geçici bir süre devlet denetimindeki yerel bir şirket tarafından yönetilecek.

Kaynak: AA