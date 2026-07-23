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İspanya'daki Müslüman karşıtlığının hedefinde Lamine Yamal var

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İspanya Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığı Gözlemevi (OBERAXE), haziran ayında sosyal medyada 40 binden fazla nefret içerikli paylaşım tespit etti. Bunların önemli kısmı Dünya Kupası sürecinde yoğunlaşırken, en çok hedef alınan isim İspanya Milli Takımı futbolcusu Lamine Yamal oldu. Yamal'a yönelik ırkçı ve Müslüman karşıtı paylaşımlar, gol sevinci sonrası arttı.

İspanya Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığı Gözlemevi (OBERAXE), haziran ayında sosyal medyada tespit edilen 40 binden fazla nefret içerikli paylaşımın önemli bölümünün Dünya Kupası sürecinde yoğunlaştığını, en fazla hedef alınan isimlerden birinin ise İspanya Milli Takımı futbolcusu Lamine Yamal olduğunu bildirdi.

İspanya Devlet Göç Sekreterliğine bağlı OBERAXE'nin Haziran 2026 Sosyal Medya İzleme Bülteni'ne göre, haziran ayında tespit edilen 40 binden fazla nefret söylemi içeriğinin yüzde 16'sı spor alanıyla bağlantılı olurken, spor bu dönemde nefret söylemini tetikleyen ikinci en yaygın unsur olarak kaydedildi.

Raporda, İspanya Milli Takımı'nın İspanyol vatandaşı, baba tarafından Fas, anne tarafından ise Ekvator Ginesi kökenli futbolcusu Lamine Yamal'ın sosyal medyada ırkçı ve Müslüman karşıtı paylaşımların başlıca hedeflerinden biri olduğu belirtildi.

Yamal'a yönelik ayrımcı paylaşımların, turnuvadaki ilk ve tek golünün ardından yaptığı Müslümanlara özgü secde hareketi sonrasında arttığı ifade edilen raporda, futbolcunun kimliği ve İspanya Milli Takımı'nı temsil etme hakkının hedef alındığı aktarıldı.

Raporda, Yamal hakkında "İğrenç Arap", "Araplar asla", "İspanyol olmaya layık değil" ve "Köklerimiz aşağılandı" gibi ifadelerin yer aldığı nefret söylemleri tespit edildiği bildirildi.

OBERAXE raporunda ayrıca, "Bu olaylar, sporun yalnızca belirli sporcuları değil, onlarla ilişkilendirilen toplulukları da hedef alan nefret söylemlerinin yayılması için bir zemin haline gelebildiğini göstermektedir." değerlendirmesine yer verildi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Madanoğlu
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