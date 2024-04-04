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Ladik İlçe Emniyet Müdürlüğü Vatandaşlara Bilgilendirme Broşürü Dağıttı

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Ladik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara çeşitli konularda bilgilendirme broşürü dağıttı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, toplum destekli polislik faaliyetleri kapsamında ilçede kurulan yoğurt pazarı, sebze pazarı ve giysi pazarında dolandırıcılık, siber suçlar ve Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) ile ilgili 400 broşür dağıtarak, vatandaşların bilinçlenmesini hedefledi.

Etkinlikte ayrıca 13 kadının cep telefonuna KADES uygulaması yüklenerek, sistemin nasıl çalıştığı anlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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