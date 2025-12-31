Ladik Belediyesi'nden pazarcı esnafına çorba ikramı

Ladik Belediyesi pazarcı esnafına çorba ikramında bulundu.

İlçede Çarşamba günleri kurulan halk pazarında sabah erken saatlerde tezgahlarını açan pazarcı esnafına çorba ikram edildi.

Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, çorba ikramın uygulamasına, soğuk havalar nedeniyle başlattıklarını ifade ederek,

"Pazarımıza hem ilçeden, hem de köylerimiz ve dışarıdan gelen pazarcı esnaf ve vatandaşlarımızın soğuk günlerde içlerini ısıtabilecek bir ikramda bulunulabiliyorsak ne mutlu bizlere. İnşallah bu süreç bu şekilde devam edecek" dedi.