Ladik Belediyesi'nden pazarcı esnafına çorba ikramı

Ladik Belediyesi'nden pazarcı esnafına çorba ikramı
Güncelleme:
Ladik Belediyesi, halk pazarında tezgah açan pazarcı esnafına çorba ikramında bulundu. Başkan Adnan Topal, bu uygulamanın soğuk havalarda esnafı ve vatandaşları ısıtmak amacıyla başlatıldığını açıkladı.

Ladik Belediyesi pazarcı esnafına çorba ikramında bulundu.

İlçede Çarşamba günleri kurulan halk pazarında sabah erken saatlerde tezgahlarını açan pazarcı esnafına çorba ikram edildi.

Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, çorba ikramın uygulamasına, soğuk havalar nedeniyle başlattıklarını ifade ederek,

"Pazarımıza hem ilçeden, hem de köylerimiz ve dışarıdan gelen pazarcı esnaf ve vatandaşlarımızın soğuk günlerde içlerini ısıtabilecek bir ikramda bulunulabiliyorsak ne mutlu bizlere. İnşallah bu süreç bu şekilde devam edecek" dedi.

Kaynak: AA / İsmail Ergül - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

