KVKK'dan Alışverişte Dolandırıcılığa Karşı Uyarılar

Güncelleme:
Kişisel Verileri Koruma Kurumu, indirim kampanyaları sırasında dolandırıcılık mağduru olmamaları için vatandaşlara sahte web sitelerine karşı dikkatli olmalarını ve kişisel verilerini korumaları gerektiğini hatırlattı. Çevrim içi alışveriş sırasında alınması gereken tedbirler sıralandı.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu ( Kvkk ), farklı isimlerle düzenlenen alışveriş kampanyalarından faydalanmak isteyenlerin, dolandırıcılık mağduru olmamaları için sahte web sitelerine dikkat etmeleri ve kişisel verilerini korumaları tavsiyesinde bulundu.

Her yıl kasım ayında farklı isimlerle düzenlenen indirim kampanyaları sırasında internet alışverişinin yoğunlaşmasıyla dolandırıcılık vakalarında da artış yaşanıyor.

AA muhabirinin, KVKK'den derlediği bilgilere göre, alınabilecek birtakım tedbirlerle, olası dolandırıcılık vakaları kolaylıkla önlenebilir.

Bu kapsamda KVKK'nın çevrim içi alışverişlerde dolandırıcılık mağduru olmamaları için vatandaşlara tavsiyeleri şöyle:

Alışveriş yapacağınız sitenin iletişim bilgilerinin doğruluğundan emin olunmalı. 3D güvenli ödeme yöntemi ile SSL sertifikasının bulunup bulunmadığı kontrol edilmeli.

Kredi kartı bilgilerinizin çalınma riskini en aza indirmek için alışverişlerde sanal kart kullanımı tercih edilmeli.

Alışveriş sırasında yalnızca gerekli olan bilgiler paylaşılmalı, gereğinden fazla bilgi taleplerine karşı sorgulayıcı olunmalı.

Alışveriş yapılan farklı platformlarda aynı şifreleri kullanmamaya özen göstermeli, şüpheli bir durumla karşılaşıldığında parola ve şifreler değiştirilmeli.

e-posta, SMS veya sosyal medya reklamları aracılığıyla gönderilen bağlantılara karşı dikkatli olunmalı, güvenliğinden emin olunmayan bağlantılar açılmamalı.

Aceleyle yapılan çevrim içi işlemlerde sahte web sitelerini, zararlı bağlantıları ve dolandırıcılık amaçlı içerikleri tespit etmek zorlaşabileceğinden, işlemler acele etmeden gerçekleştirilmeli.

Sahte web siteleri nasıl anlaşılır?

KVKK, bir web sitesinin sahte olup olmadığını anlamanın ilk adımının, alışveriş adına tıklamadan veya herhangi bir bilgi girmeden önce web sitesinin URL'sini kontrol etmek olduğuna dikkati çekiyor.

Alışveriş yapılan sitelerdeki yazım ve tasarım hatalarının da sahte sitelerle diğerlerini ayırmada yardımcı olacağını belirten KVKK, ayrıca, acele karar vermeyi isteyen pop-up ve mesajlara dikkat edilmesi uyarısında bulunuyor.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Güncel
