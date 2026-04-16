ABD'de Kuzey Korelilerin gizlice çalışmalarını kolaylaştırdıkları gerekçesiyle iki sanığa hapis cezası

ABD'de 100'den fazla firmada Kuzey Korelilerin kimliklerini gizleyerek çalışmalarını kolaylaştırdıkları gerekçesiyle yargılanan iki sanıktan biri 9 yıl, diğeri 7 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede kimliklerini gizleyerek uzaktan çalışan Kuzey Korelilere yönelik mücadelenin sürdüğü bildirildi.

Açıklamada, iki ABD vatandaşının, 2021 ile 2024 yılları arasında Kuzey Koreli teknoloji çalışanlarının Amerikan vatandaşlarına ait çalıntı kimlikleri kullanarak ülkedeki 100'den fazla firmada iş bulmalarını kolaylaştırdıklarının tespit edildiği belirtildi.

Sanıkların yardımcı oldukları Kuzey Koreli çalışanların, ABD merkezli şirketlerden elde ettikleri gelirden Pyongyang hükümetine 5 milyon dolardan fazla kazanç sağladıklarının saptandığı kaydedildi.

Mahkeme, iki sanıktan birini 9 yıl, diğerini 7 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum etti.

Ayrıca sanıkların 3 yıl denetimli serbestlik altında kalmalarına ve sağladıkları yardımlar karşılığında ödenen tüm parayı devlete iade etmelerine karar verildi.

Suç ağının ABD'deki faaliyetlerinin elebaşı olduğu belirlenen sanığın ayrıca 29 bin dolardan fazla tazminat ödemesine hükmedildi.