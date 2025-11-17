Kuyumculukta Yeni Ufuklar: 'Alay Mektep Elele, Kuyumculukta İleriye' Projesi Lansmanı Yapıldı

Erzurum'da Taşmağazaları Koruma El Sanatları Değerli Metalleri Tanıtma ve Yaşatma Derneğince yürütülen "Alay Mektep Elele, Kuyumculukta İleriye" projesinin lansmanı yapıldı.

Taşmağazaları Koruma El Sanatları Değerli Metalleri Tanıtma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Tazegül, Yakutiye ilçesindeki tarihi Müceldili Konağı'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, yaklaşık 5 ay sürecek projede 12 kişinin eğitim göreceğini söyledi.

Kuyumculuk sektörünün geleceğini şekillendirecek çok önemli bir adımın heyecanını paylaşmak için bir araya geldiklerini belirten Tazegül, şunları kaydetti:

"Bilindiği üzere altın ve gümüş, insanların vazgeçemediği özellikle yatırım aracı olarak kullanılan değerli bir metaldir. Kuyumculuk sadece bir meslek değil, sabır, emek, ustalık ve sanatın birleştiği köklü bir gelenektir. Asırlardır Anadolu'nun her köşesinde ustadan çırağa aktarılan mirası, bugün yeni bir vizyonla geleceğe taşıyoruz. Hayata geçirdiğimiz proje işte tam da bu noktada, hem geleneksel ustalığı korumayı hem de sektörün ihtiyaç duyduğu modern teknikleri ve teknoloji kullanımını geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu proje, gençlerimizin mesleğe daha donanımlı başlaması, mevcut ustalarımızın yeni tekniklerle buluşması ve sektörün dünya standartlarında rekabet gücünü artırması için büyük bir fırsat sunuyor. Eğitim modüllerimizden atölye uygulamalarına, yenilikçi tasarım çalışmalarından ileri seviye üretim tekniklerine kadar geniş bir alanda güçlü altyapı oluşturduk."

Tazegül, projenin hayata geçmesinde kendilerine destek veren tüm paydaşlara teşekkür ederek, projenin hem ülkede hem de uluslararası arenada örnek gösterilecek bir başarı hikayesine dönüşeceğini dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu da selamlama konuşması yaparak, projede emeği geçenlere teşekkür etti.