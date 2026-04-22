Haberler

Fatih ve Bahçelievler'deki kuyumculardan 'deneme' bahanesiyle yüzük çalan şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fatih ve Bahçelievler'de kuyumculardan yüzük çalan A.K. (45) güvenlik kameralarına yakalandı ve tutuklandı. Çalınan yüzüklerin toplam değeri 50 bin lira.

Fatih ve Bahçelievler'de müşteri gibi girdiği kuyumculardan, deniyormuş gibi yaparak yüzük çalan şüpheli A.K. (45) yakalandı. Hırsızlık anları iş yerlerinin güvenlik kamerasına yakalan şüphelinin önceden 4 suç kaydı olduğu tespit edildi. A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Fatih Akşemsettin Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'nde bulunan kuyumcunun sahibi B.H., yüzük almak istediğini söyleyerek dükkana gelen bir kişinin, deneme bahanesiyle iki yüzüğü çaldığını belirterek polise başvurdu. Çalınan yüzüklerin toplam değerinin 50 bin lira olduğu öğrenildi. Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmada, şüphelinin vitrindeki yüzükleri tezgaha indirttiği, peş peşe denerken el çabukluğu ile yüzükleri aldığı anların güvenlik kamerasına yansıdığı tespit edildi.

AYNI YÖNTEMLE İKİNCİ KEZ ÇALDI

Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürürken, 2 Nisan'da Bahçelievler Fevzi Çakmak Mahallesi Fatih Caddesi'nde bulunan başka bir kuyumcuda da benzer bir hırsızlık olayı yaşandı. Aynı yöntemle hareket eden şüphelinin, burada da bir altın yüzük çaldığı belirlendi.

TUTUKLANDI

Kimliği tespit edilen A.K., Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin daha önceden 4 suç kaydı olduğu öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

