Kuyumcudan 350 bin dolar ve 58 bin euro çalan şüpheli ve arkadaşları yakalandı
BAHÇELİEVLER'de bir kuyumcudan büyük miktarda para çalan E.A. ve ona yardım eden 6 arkadaşı yakalandı. Olay sonrası otelde eğlenip parayı saklayarak kaçmaya çalıştılar.

BAHÇELİEVLER'de 3 ay önce çalışmaya başladığı kuyumcunun kasasından 350 bin dolar ve 58 bin euro çalarak kaçan E.A. (20) ve parayı saklamasına yardım eden 6 arkadaşı yakalandı. Şüpheli E.A.'nın hırsızlık yaptıktan sonra otelde buluştuğu kadınlarla eğlendiği ardından kalan parayı saklamak için arkadaşlarına emanet ettiği belirlendi. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklanırken 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kuyumcukent'te bulunan bir kuyumcuda 3 aydır çalışan E.A., iş yerinin kasasında bulunan 350 bin dolar ve 58 bin euro'yu 9 Ocak'ta çalarak kaçtı. Durumu fark eden 62 yaşındaki iş yeri sahibi C.D., polise giderek şikayetçi oldu. İhbarın ardından başlatılan çalışmalarda şüpheli E.A.'nın para dolu çantayla iş yerinden uzaklaştığı anların güvenlik kameralarına yansıdığı belirlendi.

OTELDE EĞLENMİŞ

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin olayla ilgili yürüttüğü çalışmalarda olayın ardından oturduğu mahalleye giden şüpheli E.A.'nın parayı bir süre evinin kömürlüğünde sakladığı ardından sanal medyada tanıştığı kadınları otele çağırarak eğlendiği tespit edildi. Yakalanma korkusuyla kalan parayı arkadaşlarına emanet eden şüphelinin kaçmayı sürdürdüğü tespit edildi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kalan paranın yakalanmaması için 6 kere el değiştirdiği belirlenirken kimlik tespiti yapılarak takibe alınan şüpheliler E.A.(20), T.Y.(20), Y.B.T.(19), E.A.(32), A.Z.(20), S.K.(33) ve M.A(33) gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ele geçirilen 180 bin 650 dolar ile 34 bin 480 euro kuyumcuya teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
