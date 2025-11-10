Haberler

Kuyumcudan 2 Milyon Lira Değerinde Altın Çalan Hırsız Kaçtı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, kuyumcu dükkanına müşteri kılığında giren hırsız, kuyumcunun dalgınlığından faydalanarak 2 milyon lira değerindeki altınları çaldı ve kayıplara karıştı. Olay yerine gelen polis, güvenlik kamerası kayıtları üzerinden şüphelinin eşkalini belirlemeye çalışıyor.

Olay, saat 17.00 sıralarında Şarkiye Mahallesi Osmanpaşa Caddesi'ndeki bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Kuyumcu dükkanına müşteri kılığında gelen kimliği belirsiz şüpheli, bir miktar altın satın almak istediğini söyledi. Bir yandan tezgaha çıkarılan altınları inceleyen şüpheli, bir yandan da kuyumcu ile konuşmaya başladı. Kuyumcunun bir anlık dalgınlıkla arkasına dönmesini fırsat bilen şüpheli, tezgahın üzerinde keselerin içerisinde bulunan 2 milyon değerindeki altını çalarak, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Eşkalini belirlediği şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Haber-Kamera: Emrah GEMİCİOĞLU/ORDU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
