Kuyumcuda Tırnakçılık Yöntemiyle Hırsızlık

Balıkesir'in Karesi ilçesinde, kuyumcuda "tırnakçılık" yöntemiyle yapılan hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Zağnos Paşa Caddesi'nde bulunan kuyumcuya gelen Derya A. ve Melek I. bileziklere bakmak istediklerini söyledi.

Altınlara baktıkları esnada iki burma, iki ajda bileziği, "tırnakçılık" diye tabir edilen el çabukluğuyla çalan Derya A. ve Melek I, kuyumcudan uzaklaştı.

Bileziklerin çalındığını fark eden çalışanlar, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışanların verdiği bilgi üzerine şüphelileri bir pidecide yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, kendilerini görüntüleyen gazetecilere hakaretlerde bulundu.

Yapılan incelemelerde Derya A'nın hırsızlık suçundan 33, Melek I'nın da 16 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.