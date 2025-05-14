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Kuveyt ve Hong Kong Yatırımları Teşvik İçin Anlaşma İmzaladı

Kuveyt ve Hong Kong Yatırımları Teşvik İçin Anlaşma İmzaladı
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Kuveyt, Hong Kong Özel İdari Bölgesi ile yatırımları teşvik ve koruma amacıyla bir anlaşma imzaladı. Anlaşma, ekonomi, yatırım, kültür ve bilim alanlarındaki işbirliğini artırmayı hedefliyor.

KUVEYT, 14 Mayıs (Xinhua) -- Kuveyt ve Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi, yatırımları teşvik edip korumak ve aynı zamanda ekonomi, yatırım, kültür ve bilim alanlarındaki işbirliğini artırma yollarını araştırmak üzere bir anlaşma imzaladı.

Xinhua'ya gönderilen basın açıklamasına göre Hong Kong Özel İdari Bölgesi Başkanı John Lee, salı günü Kuveyt'le Yatırımı Teşvik ve Koruma Anlaşması'nı imzaladıklarını duyurdu. Lee, Kuveyt'in Hong Kong'la hem bir Yatırımı Teşvik ve Koruma Anlaşması hem de Kapsamlı Çifte Vergilendirmeden Kaçınma Anlaşması imzalayan, Körfez İşbirliği Konseyi çerçevesindeki ilk ülke olduğunu kaydetti. Açıklamada Kuveyt'in bu anlaşmalarla ekonomik ve ticari işbirliğine yönelik sağlam bir çerçeve kurduğu belirtildi.

Lee, Kuveyt'in dijital dönüşüme güç vermeyi ve ülkenin bölgesel ve uluslararası finans ve ticaret merkezi olarak konumlanmasını sağlamayı amaçlayan 2035 Ulusal Vizyon programının başlatılması da dahil olmak üzere ekonomisini çeşitlendirmek amacıyla gerçekleştirdiği aktif çalışmalara dikkat çekti.

Lee, dünya çapında profesyonel hizmetlerin sunulduğu küresel bir finans ve ticaret merkezi olan Hong Kong'un, Kuveyt'in hedeflerini destekleme konusunda iyi bir konuma sahip olduğunu ifade etti.

Lee, Kuveyt ile Hong Kong arasında finans, yatırım, dijital ekonomi, inovasyon ve teknoloji gibi alanlarda işbirliğine yönelik büyük bir potansiyel bulunduğunu vurguladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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