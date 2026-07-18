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Kuveyt Petrol Şirketi, İran saldırılarında kritik öneme sahip petrol tesisinin hasar gördüğünü duyurdu

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Kuveyt Petrol Şirketi, İran'ın art arda düzenlediği saldırılarda kritik bir petrol tesisinin hedef alındığını, yaralanmalar ve ağır hasar oluştuğunu açıkladı.

Kuveyt Petrol Şirketi (KPC), İran'ın art arda düzenlediği saldırılarda petrol sektörü açısından kritik öneme sahip bir tesisin hedef alındığını, saldırıda yaralanmalar yaşandığını ve tesiste ağır hasar meydana geldiğini açıkladı.

Kuveyt Petrol Şirketinden yapılan yazılı açıklamada, petrol sektöründeki kritik öneme sahip bir tesisin sabah saatlerinde İran'ın art arda düzenlediği saldırılara maruz kaldığı belirtildi.

Saldırılar sonucu yaralanan kişiler olduğu ve tesiste ağır hasar oluştuğu aktarılan açıklamada, yaralıların tedavi için hastaneye sevk edildiği, tesisin ise tahliye edildiği kaydedildi.

Açıklamada, saldırının etkilerinin giderilmesi ve durumun kontrol altına alınması için ilgili devlet kurumlarıyla koordinasyon içinde çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

İran'ın Kuveyt'te sabah saatlerinde hedef aldığı iki noktada çıkan yangınlara müdahale sırasında itfaiye görevlileri ve bir tesis çalışanı yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar
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