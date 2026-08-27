Haberler

Simav Jeotermal Sera Bölgesi Üretime Hazır

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kütahya Simav'daki jeotermal ısıtmalı sera organize tarım bölgesinin altyapısının tamamlandığını ve üretime hazır olduğunu açıkladı. 1185 dekar alan, 17 sera ve 8 sanayi tesisi ile 1500 kişiye istihdam ve yıllık 3 milyar lira katkı sağlanması bekleniyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, altyapısı tamamlanan Kütahya'daki Simav Jeotermal Isıtmalı Sera Organize Tarım Bölgesi'nin üretime hazır olduğunu belirterek, "1500 kişiye istihdam ve ülke ekonomimize yıllık 3 milyar lira katkı sağlayacak bu dev tesis, Kütahya'mıza, bölgemize ve ülkemize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Yumaklı, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Kütahya'nın Simav ilçesinde jeotermalin gücünü tarımın bereketiyle buluşturduklarına ve bölge ekonomisinde yeni bir sayfa açtıklarına dikkati çeken Yumaklı, şunları kaydetti:

"Altyapısı tamamlanan Simav Jeotermal Isıtmalı Sera Organize Tarım Bölgesi üretime hazır. Bölgemiz, 1185 dekar üretim alanı, 17 modern sera ve 8 sanayi tesisi ile yatırımcılarımızın hizmetinde. 1500 kişiye istihdam ve ülke ekonomimize yıllık 3 milyar lira katkı sağlayacak bu dev tesis, Kütahya'mıza, bölgemize ve ülkemize hayırlı olsun."

Kaynak: AA
MSB'den SDG/YPG'nin kendini feshetmesine ilk yorum

MSB'den SDG/YPG'nin kendini feshetmesine ilk yorum

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sakal gitti, saçlar değişti! Cem Yılmaz'ı görenler tanımakta zorlandı

Eski halinden eser yok! görenler tanımakta zorlandı
Sakiler hayranlarını üzen haber! Yıllardır birlikteydiler, yollar ayrıldı

Sevilen müzik grubundan üzen haber! Yollar ayrıldı
Evli kadından pes dedirten paylaşım: Kızlarımın babası sevgilim

Evli kadından pes dedirten paylaşım: Kızlarımın babası sevgilim
Hülya Avşar ve yardımcısı Şerife'den renkli anlar!

Hülya Avşar yardımcısıyla öyle bir şey yaptı ki...
ABD’de 11 Eylül davası 2028'e ertelendi

Dünyayı karıştırmıştı! Yargılanmaya başlayacak
Fenerbahçe'den Talisca için sürpriz karar

Ve Talisca için son karar çıktı

Guendouzi'ye uçan tekme atan isim ortaya çıktı

Hem saldırıp hem dayağı yiyen bu adamın kim olduğu ortaya çıktı