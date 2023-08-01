Kütahya'da bir araçta çıkan yangın korkuttu
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Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Yapılcan köyünde bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda araç hurdaya döndü.
Kütahya'nın Altıntaş ilçesi Yapılcan köyünde bir araçta çıkan yangın korkuttu.
Edinilen bilgiye göre, Altıntaş ilçesi Yapılcan köyünde kanal boyu üzerinde bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Araçtaki yangın ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu araç hurdaya döndü. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel