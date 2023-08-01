Kütahya'da bir araçta çıkan yangın korkuttu

Kütahya'nın Altıntaş ilçesi Yapılcan köyünde bir araçta çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, Altıntaş ilçesi Yapılcan köyünde kanal boyu üzerinde bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Araçtaki yangın ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu araç hurdaya döndü. - KÜTAHYA