Otizmli Çocuk, Yuttuğu Mıknatıslar İçin Ameliyat Edildi

İstanbul'da 9 yaşındaki otizmli Harun Duman, ailesi fark etmeden 13 küçük mıknatıs yuttu. Kusma şikayeti üzerine ailenin hastaneye götürdüğü çocuk, ameliyata alındı. Gerçekleştirilen başarılı ameliyat sonrası Harun'un bağırsaklarından birbirine yapışmış halde 13 mıknatıs çıkarıldı. Ameliyatı gerçekleştiren Opr. Dr. Mehmet Çakmak "Çoklu mıknatıs yutulduğu zaman bağırsakta mıknatıs birbirine çekiyor ve yapışıklık meydana geliyor. Böylelikle bağırsaklar birbirine yapışmış oluyor. Saatler ilerledikçe arada kalan bağırsak duvarı deliniyor. Bağırsağın delinmesi sonrası, içerisindeki dışkılar, atıklar kana yayılıyor. Bu da hayati tehlikeye varan durumlara sebep oluyor. Bu yüzden böyle durumlar çok gecikmeden cerrahi müdahale gerektiriyor" dedi.

İstanbul'da yaşayan 9 yaşındaki otizmli Harun Duman, 13 boncuk şeklindeki mıknatısı yuttu. Çocuğun kusma şikayeti günlerce geçmeyince aile Harun'u hastaneye götürdü. Cuma akşamı iğne yapılarak ve ilaç yazılarak eve gönderilen Harun'un kusma şikayeti devam etti. Cumartesi gecesi saat 01.00 sıralarında Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edilen çocuğa çekilen röntgen sonrası teşhis koyan doktorlar, Harun'u acilen ameliyata aldı. Yaklaşık 3 saat süren ve kapalı yöntemle gerçekleştirilen ameliyat sonrası 9 yaşındaki Harun'un bağırsaklarından birbirine yapışmış halde 13 mıknatıs çıkarıldı. Ameliyatı gerçekleştiren Op. Dr. Mehmet Çakmak, "Mıknatıslar Harun'un bağırsağında iki noktada delinmeye sebep olmuştu. Birincisi 12 parmak bağırsağından itibaren bir 30 santimetrede bir mıknatıs, diğeri de kalın bağırsağın çıkan kısmında olan birbirine yapışmış 12 tane mıknatıs vardı. Bunlar her iki bağırsakta da delinmeye sebep olmuştu. Biz bu mıknatısları çıkardıktan sonra bağırsakları tekrar dikerek onarmak durumunda kaldık" dedi.

"MIKNATISLAR KALIN BAĞIRSAĞA KADAR İLERLEMİŞTİ"

Yabancı cisim yutma vakalarında acil müdahalenin önemini vurgulayan Op. Dr. Mehmet Çakmak, "Yabancı cisim yutma çocuklarda daha çok ilk iki yaş içerisinde görülüyor. Genellikle arama, yutma refleksi, bulduğu şeyleri ağza götürme refleksi daha çok ilk iki yaş civarında oluyor. Çocuklar evde buldukları her şeyi genelde ağızlarına atıyorlar. Bunlar içerisinde en tehlikeli olanlar disk pil ve çoklu mıknatıs yutma vakaları oluyor. Onun dışında çocuklar diğer plastik maddeleri yuttukları zaman biz onu dışkı yoluyla atmasını bekliyoruz. Öyle durumlarda bir müdahale yapmıyoruz fakat disk pil, mıknatıs yutma vakalarında cerrahi müdahale acildir. Maddenin mutlaka çıkarılması gerekiyor en kısa zamanda. Yutma durumlarını aile fark ettiği zaman hemen hastaneye gelmeleri lazım. Bu maddeleri önce endoskopik olarak çıkarıyoruz. Fakat bu maddeler mideyi geçmiş ve bağırsağı ilerlemişse bunların cerrahi operasyon ile çıkarılması gerekiyor. Çoklu mıknatıs yutulduğu zaman bağırsakta mıknatıs birbirine çekiyor ve yapışıklık meydana geliyor. Böylelikle bağırsaklar birbirine yapışmış oluyor. Saatler ilerledikçe arada kalan bağırsak duvarı deliniyor. Bağırsağın delinmesi sonrası, içerisindeki dışkılar, atıklar kana yayılıyor. Bu da hayati tehlikeye varan durumlara sebep oluyor. Bu yüzden böyle durumlar çok gecikmeden cerrahi müdahale gerektiriyor" dedi.

"BAĞIRSAKTA İKİ NOKTADA DELİNME MEYDANA GELMİŞTİ"

Op. Dr. Mehmet Çakmak, "Harun dokuz yaşında bir hastamız. Normalde bu yaşlarda çok fazla yabancı cisim yutmaya rastlamıyoruz. Fakat Harun özel bir çocuk. Evde bulduğu mıknatıslar küçük ve renkli olunca, onları muhtemelen şeker zannetti ve yuttu. Geldiği zaman röntgeninden birden fazla mıknatıs yuttuğunu fark ettik. Cumartesi günü gece saat 01.00 gibi başvurdular. Biz hemen yatışını yapıp ameliyata aldık. O sırada bağırsağında bir yapışıklık meydana gelmişti. Muhtemelen mıknatısları saatler öncesinden yutmuştu zaten. Mıknatısların sayısı röntgende tam belli olmuyordu, biz dokuz tane saymıştık. Harun'u acil ameliyata aldık. Ameliyatını kapalı yöntemle yaptık ve bağırsaklarından 13 tane mıknatıs çıkardık. Çıkardığımız mıknatıslar renkli boncuk gibilerdi. Çocukların dikkatini çeken cinsten mıknatıslardı. Ailenin öyküsüne göre Harun'un cuma günü kusma şikayeti varmış. Bu mıknatısları cuma günü yutmuş olabilir. Tam olarak emin olamıyoruz ama 6- 8 saatin geçmiş olması lazım, çünkü mıknatıslar kalın bağırsağa kadar ilerlemişti. Ameliyatımız ortalama 2 buçuk 3 saat kadar sürdü. Mıknatıslar Harun'un bağırsağında iki noktada delinmeye sebep olmuştu. Birincisi 12 parmak bağırsağından itibaren bir 30 santimetrede bir mıknatıs, diğeri de kalın bağırsağın çıkan kısmında olan birbirine yapışmış 12 tane mıknatıs vardı. Bunlar her iki bağırsakta da delinmeye sebep olmuştu. Biz bu mıknatısları çıkardıktan sonra bağırsakları tekrar dikerek onarmak durumunda kaldık. Ameliyatımız da başarılı geçti. Harun'un kontrolleri de oldukça iyi geçiyor. Bir sıkıntı yaşamazsak iki gün sonra Harun'u taburcu edeceğiz. Buradan aileleri uyarıyorum, bu mıknatısları eve sokmamak lazım. Çocuklar için farklı oyuncaklar tercih etmeliyiz. Mıknatısları çocukların eline kesinlikle vermeyelim. Aileleri bu konularda hassas davranmaları konusunda tekrar uyarmış olalım" diye konuştu.

"OĞLUMUN SÜREKLİ OLARAK YUTMA OLAYLARI OLUYOR"

Baba Ali Duman ise, "Oğlumun cuma ve cumartesi günü kusma şikayeti vardı. Acile götürdük, orada bir iğne yapıp ve ilaç vererek bizi geri gönderdiler. Cumartesi günü kusması devam etti. Gece tekrar acile götürdük. Saat gece 01.00'da bizi buraya gönderdiler. Bir saat sonra bizi acilen ameliyata aldılar. Bu çocuk otizmli bir çocuk. Özel bir çocuk olduğu için eline ne geçerse, ağzına atıyor. Maalesef böyle bir durumumuz var. Ne kadar gözetlemeye çalışsak da böyle şeyler yaşanabiliyor. Buraya geldiğimizde doktorlar bize oğlumun bir cisim yuttuğunu ve acilen ameliyat olması gerektiğini söylediler. Biz de şok olduk o esnada. Ardından oğlumu hemen ameliyata aldılar. Ameliyat sonrasında oğlumun bağırsağında 13 adet mıknatıs çıktı. Biz de çok korktuk. Ameliyattan çıktığından beri durumu düzeliyor. Şu an iyi. Daha önce de böyle yutma olayları olmuştu. Yattığı battaniyeyi ısırıp yuttuğu oldu. Evde nevresimleri kopartıp yutmaya çalışıyor. Tülleri astığımız aparatları koparıp yutmaya çalışıyor. Böyle yutma huyları var. Daha önce hiç ameliyat olmamıştı. Kusma şikayeti devam edince, biz de ilk defa böyle bir şey yaşadık. Biz böyle bir şey çıkmasını hiç beklemiyorduk. İnsanın başına her türlü dert geliyor. Otizm tanısı Harun'a iki yaşında konuldu. Tanı konduktan sonra böyle davranışları olmaya başladı. Biz ne kadar korumaya çalışsak da oğlumuzu bazen koruyamıyoruz. Doktorumuz sağ olsun, gerçekten bizi çok rahatlattı. Onun uyarılarını da dikkate alacağız. Bundan sonra daha dikkatli olacağız" ifadelerini kullandı.