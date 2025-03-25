Kuşadası'nda İnşaat Alanındaki Yol Çöktü, Beton Mikseri Düştü
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde stabilize yolun çökmesi sonucu bir beton mikseri çukura düştü. Sürücünün sağlık durumu iyi, olay sonrası mikser iş makineleriyle kurtarıldı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, inşaat alanındaki stabilize yol çöktü, beton mikseri oluşan çukura düştü.
Kadınlar Denizi Mahallesi'ndeki bir inşaat alanına beton taşıyan ve sürücüsü öğrenilemeyen 09 R 4191 plakalı mikser, stabilize yolun çökmesi sonucu oluşan çukura düşerek yan yattı.
Mikserdeki beton harcı etrafa döküldü. Beton mikseri, iş makineleriyle çıkarıldı.
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / İbrahim Uzun - Güncel