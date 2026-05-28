Kuşadası'nda Kurban Bayramı yoğunluğu: 1 milyona yakın tatilci, oteller ve plajlar doldu

AYDIN'ın Kuşadası ilçesi, Kurban Bayramı'nda tatilcilerin akınına uğradı. Kent girişinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Otel ve pansiyonların yüzde 100 doluluk oranına ulaştığı ilçede plajlar, yerli ve yabancı turistlerle doldu.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'nda, Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşandı. Bayram ziyaretlerini yaptıktan sonra Denizli, İzmir ve Manisa başta olmak üzere çevre illerden yola çıkanlar da tatil için Kuşadası'na geldi. Yazlıkçılar ve günübirlik gelenlerin çoğunlukta olduğu kentin İzmir yönünden girişinde uzun araç kuyrukları oluştu. Tatilcilerle birlikte Kuşadası'nın nüfusu, 1 milyona yaklaştı.

PLAJLAR DOLDU

Hava sıcaklıklarının artmasıyla bayramın ilk gününde olduğu gibi ikinci gününde de ilçenin dünyaca ünlü Kadınlar Denizi, Long Beach ve Sevgi plajları ile Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda boş yer kalmadı. İlçedeki Adagöl mesire alanı da yerli turistlerin tercih ettiği yerlerden biri oldu.

OTELLERDE BOŞ YER KALMADI

Kuşadası'ndaki otel ve pansiyonlarda boş yer kalmadı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediye belgeli turistik tesislerin de tamamı doldu. Konaklamak için yer bulamayanlar plajlar, mesire alanları ve kamp bölgelerinde çadır kurdu.

YUNAN ADALARINA İLGİ

Kuşadası'ndan Yunanistan'ın Sisam Adası'na bu yıl da bayramın ilk gününden itibaren ek feribot seferleri konuldu. Sisam'daki otellerin tümünü Türk tatilciler doldururken, restoran ve eğlence mekanlarında Türkler için özel organizasyonlar düzenlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı