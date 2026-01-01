Kuşadası'na yeni yılın ilk kruvaziyeri geldi

Aydın'ın Kuşadası ilçesine 2026 yılının ilk kruvaziyeri yanaştı.

Ege Port Limanı'na yanaşan Norveç bayraklı "Viking Vesta" isimli gemi 942 yolcu getirdi.

Gemiden inen çoğunluğu ABD ve İngiliz vatandaşlarından bazıları Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi turuna katıldı. Tura katılmayanlar ise Kuşadası ilçe merkezinde alışveriş yaptı.

Ege Port Liman İşletmesi Genel Müdürü Aziz Güngör, yılın ilk kruvaziyerini ağırladıkları için mutlu olduklarını belirterek, bu yıl da iyi bir sezon geçireceklerini söyledi.

"Viking Vesta", bugün ilçeden ayrılacak.