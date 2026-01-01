Haberler

Kuşadası'na yeni yılın ilk kruvaziyeri geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Kuşadası ilçesine 2026 yılının ilk kruvaziyeri olan Viking Vesta gemisi yanaşarak 942 yolcu getirdi. Yolcular, Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi turlarına katılırken, bazıları da alışveriş keyfi yaşadı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesine 2026 yılının ilk kruvaziyeri yanaştı.

Ege Port Limanı'na yanaşan Norveç bayraklı "Viking Vesta" isimli gemi 942 yolcu getirdi.

Gemiden inen çoğunluğu ABD ve İngiliz vatandaşlarından bazıları Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi turuna katıldı. Tura katılmayanlar ise Kuşadası ilçe merkezinde alışveriş yaptı.

Ege Port Liman İşletmesi Genel Müdürü Aziz Güngör, yılın ilk kruvaziyerini ağırladıkları için mutlu olduklarını belirterek, bu yıl da iyi bir sezon geçireceklerini söyledi.

"Viking Vesta", bugün ilçeden ayrılacak.

Kaynak: AA / İbrahim Uzun - Güncel
Yeni yılın ilk günü 7'den 70'e Türkiye Gazze için ayakta! On binler Galata Köprüsü'ne yürüyor

İstanbul'da dev yürüyüş! On binlerce kişi tek bir amaçla buluştu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Kasım Garipoğlu da var

7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Garipoğlu da var
Yıllar sonra bir ilk! İstanbul yeni yıla karla girdi

Yıllar sonra bir ilk! İstanbul'un her yerinden görüntü yağıyor
Beşiktaş'tan Ferdi Kadıoğlu bombası

Beşiktaş bombayı patlattı
Talisca taraftarın iple çektiği maça yetişiyor

Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor
7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Kasım Garipoğlu da var

7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Garipoğlu da var
Büyük çekilişin sonuçları belli oldu! İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar

İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar
Ankaralı Necla'dan Trump'a babalık davası: Annem yasak ilişkiden hamile kaldığını anlattı

Ankaralı Necla'dan Trump'a babalık davası! Yasak ilişki iddiası