Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan, Kuru Gıda Sektörünün Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

"Ticaret Bakan Yardımcımız Mahmut Gürcan, İstanbul'da Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, kuru gıda sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantıda; Ramazan ayı öncesinde vatandaşlarımızın temel gıda ürünlerine zamanında, yeterli ve uygun koşullarda erişiminin sağlanması öncelikli olmak üzere, kuru gıda sektörünün mevcut durumu, üretim ve tedarik süreçleri ile piyasa işleyişine ilişkin hususlar ele alındı. Ticaret Bakanlığı olarak, sektör temsilcileriyle yakın iş birliği ve istişare içerisinde çalışmalarımıza devam edecek; vatandaşlarımızın temel gıda ürünlerine kesintisiz ve uygun şartlarda erişiminin güvence altına alınması için gerekli tüm adımları atmayı sürdüreceğiz."