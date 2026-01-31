Haberler

Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan, Kuru Gıda Sektörünün Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

Güncelleme:
Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Ramazan ayı öncesi kuru gıda sektörünün temsilcileriyle bir araya gelerek, vatandaşların temel gıda ürünlerine erişimini sağlamak için gerekli adımları atacaklarını açıkladı.

(İSTANBUL) -Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, kuru gıda sektörünün temsilcileriyle toplantı yaptı. Toplantıda, ramazan ayı öncesinde vatandaşların temel gıda ürünlerine zamanında, yeterli ve uygun koşullarda erişiminin sağlanması ve kuru gıda sektörünün mevcut durumu ele alındı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, İstanbul'da Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, kuru gıda sektörünün temsilcileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Ticaret Bakanlığı'nın resmi sosyal meday hesabından toplantıya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ticaret Bakan Yardımcımız Mahmut Gürcan, İstanbul'da Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, kuru gıda sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantıda; Ramazan ayı öncesinde vatandaşlarımızın temel gıda ürünlerine zamanında, yeterli ve uygun koşullarda erişiminin sağlanması öncelikli olmak üzere, kuru gıda sektörünün mevcut durumu, üretim ve tedarik süreçleri ile piyasa işleyişine ilişkin hususlar ele alındı. Ticaret Bakanlığı olarak, sektör temsilcileriyle yakın iş birliği ve istişare içerisinde çalışmalarımıza devam edecek; vatandaşlarımızın temel gıda ürünlerine kesintisiz ve uygun şartlarda erişiminin güvence altına alınması için gerekli tüm adımları atmayı sürdüreceğiz."

