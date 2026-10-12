Kurtulmuş: "Terörün bitmesiyle savaş baronları kaybedecek. Terörsüz bölgenin kurulmasıyla barış ekonomisi ortaya çıkacak, barış ekonomisindeki kazanımlarımız dünyaya örnek olacak"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kurtulmuş: "Terörün bitmesiyle savaş baronları kaybedecek.
Kurtulmuş: "Terörün bitmesiyle savaş baronları kaybedecek. Terörsüz bölgenin kurulmasıyla barış ekonomisi ortaya çıkacak, barış ekonomisindeki kazanımlarımız dünyaya örnek olacak"
Kaynak: AA