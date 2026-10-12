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Kurtulmuş: "Terörün bitmesiyle savaş baronları kaybedecek. Terörsüz bölgenin kurulmasıyla barış ekonomisi ortaya çıkacak, barış ekonomisindeki kazanımlarımız dünyaya örnek olacak"

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Kurtulmuş: "Terörün bitmesiyle savaş baronları kaybedecek.

Kurtulmuş: "Terörün bitmesiyle savaş baronları kaybedecek. Terörsüz bölgenin kurulmasıyla barış ekonomisi ortaya çıkacak, barış ekonomisindeki kazanımlarımız dünyaya örnek olacak"

Kaynak: AA
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