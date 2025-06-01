Kurtlar Domaniç'te 11 Koyunu Telef Etti, 14'ünü Yaraladı

Kurtlar Domaniç'te 11 Koyunu Telef Etti, 14'ünü Yaraladı
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Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bir ağıla giren kurtlar, 11 koyunu telef etti ve 14 koyunu yaraladı. Olayı fark eden hayvan sahibi Abbas Kaptan, durumu yetkililere bildirdi.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bir ağıla giren kurtlar, 11 koyunu telef etti, 14 koyunu da yaraladı.

Küçükköy köyünde hayvancılıkla uğraşan Abbas Kaptan, sabah saatlerinde girdiği ağılda koyunlarını parçalanmış halde görünce yetkililere haber verdi.

Olay yerine gelen Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, koyunlardan 11'inin kurtlar tarafından telef edildiğini, 14'ünün de yaralandığını belirledi.

Abbas Kaptan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurtların ağıla sabaha karşı girdiğini tahmin ettiklerini belirterek, "Kimisinin boynu parçalanmış, kimisini bacağından ısırmış. Bazılarını da parçalayarak yemişler. Büyük ihtimalle bir değil, iki üç kurt vardı. İzlerini takip ettim, uzaklaşmışlar." dedi.

Toplam 43 koyunu olduğunu anlatan Kaptan, "Sağlam kalanlar çok az. Yaralıların da iyileşeceği belli değil. Bu koyunlar damızlık, bazıları da kurbanlık olacak yaştaydı." diye konuştu.

Kaynak: AA / Serdar Yiğit - Güncel
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