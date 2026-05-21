Haberler

Hayvanları kurt saldırısında ölen besiciye 50 koyun verildi

Hayvanları kurt saldırısında ölen besiciye 50 koyun verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde kurt saldırısında 50 koyunu ölen besici İsa Özhan'a, Nevşehir Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından 50 koyun hediye edildi.

NEVŞEHİR'in Acıgöl ilçesinde ağıldaki 50 koyunu kurt tarafından öldürülen besici İsa Özhan'a, Nevşehir Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından 50 koyun verildi.

Acıgöl ilçesi İnallı köyünde 12 Mayıs'ta sabah saatlerinde 150 koyunun bulunduğu ağıla giren kurt, sürüye saldırdı. Koyunlardan 50'si öldü, 8'i yaralandı. Sabah ağıla girdiğinde koyunların öldüğünü gören İsa Özhan, zararının büyük olduğunu söyledi. Kurban Bayramı öncesi yaşadığı zarardan dolayı büyük üzüntü duyan ve yardım isteyen Özhan için Nevşehir Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği harekete geçti. Nevşehir Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Suat Soner Güven tarafından, sağlanan toplam 50 koyun Özhan'a teslim edildi. Özhan da sağladıkları destekten dolayı Nevşehir Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği yetkililerine ve üye koyun yetiştiricilerine teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
CHP'de 'mutlak butlan' krizi! Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen hakkında partiden ihraç istemi

CHP'de deprem! Yönetime bayrak açan vekil için harekete geçildi
Fatih Erbakan'dan çok konuşulacak 'butlan' yorumu: Çıkma ihtimali yüksek

Erbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak "Butlan" yorumu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mbappe'den Ester'e servet değerinde hediye

Boynundaki kolyenin değeri olay oldu!
Dilek İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun videosuna çok konuşulacak yorum

Dilek İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun videosuna çok konuşulacak yorum
Gözaltı kararı sonrası Blok3 lakaplı Hakan Aydın'dan ilk açıklama! İfade vermeye böyle geldi

Gözaltı kararı sonrası ünlü rapçiden ilk sözler! İfadeye böyle geldi
Yumurtada akıl almaz hile! Ekipler hepsini toprağa gömdü

Yumurtada akıl almaz hile! Ekipler hepsini toprağa gömdü

Tokat sele hazırlanıyor! 15 bin kişi tahliye edildi, vatandaşlar arabalarını ağaca bağladı

Korkuları artıran görüntü! Şehir boşaltıldı, arabaları bile bağladılar
Kamu işçilerine müjde! İlave tediye ödemeleri bayramdan önce hesaplara yatacak

Kamu çalışanlarına müjde! Bayramdan önce hesaplara yatacak
Fuhuş şebekesine darbe: Karı-koca gözaltına alındı

Fuhuş şebekesine darbe: Karı-koca gözaltına alındı