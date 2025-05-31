Kürşad Zorlu Kazakistan'da Türk İş İnsanlarıyla Bir Araya Geldi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Kazakistan temasları kapsamında Türk iş insanlarıyla bir araya geldiklerini bildirdi.

Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kazakistan temaslarımız kapsamında Türk iş insanlarıyla bir araya geldik. Kazakistan ile ticaret hacmimiz 6 milyar doları aşsa da bunu iki katına çıkarma potansiyelimiz bulunuyor. Ticari ilişkilerimizi daha da artırmak adına her düzeyde istişarelerimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.