Küresel ısınma konusu masaya yatırıldı, çözüm önerileri sunuldu

Küresel Isınma Kurultay Komitesi Başkanı ve TGRT Haber Ekonomi Müdürü Celal Toprak :

"Biz burada olayın bilimsel tartışmasını yapmıyoruz. Farkındalık noktasında Türkiye'ye ve dünyaya katkı sunmaya çalışıyoruz"

"Bir kişinin bile farkındalığını yukarı çektiysek kendimizi mutlu hissediyoruz. Bu anlamda çok sayıda sivil toplum örgütünün bu işe destek vermesini önemsiyoruz"

İZMİR İzmir Çevre ve Geri Dönüşüm Teknolojileri Fuarı çerçevesinde düzenlenen 17. Küresel Isınma Kurultayında dünyayı tehdit eden iklim krizine karşı farkındalık oluşturulması amacıyla sorunlar masaya yatırılarak çözüm önerileri sunuldu.

17. Küresel Isınma Kurultayı, Çevre ve Geri Dönüşüm Teknolojileri Fuarı çerçevesinde düzenlendi. TGRT Haber Ekonomi Müdürü Celal Toprak başkanlığında gerçekleştirilen kurultayda dünyayı tehdit eden iklim krizine karşı farkındalık oluşturulması hedeflendi. Kurultayın birinci oturumunda medyanın küresel ısınma konusundaki yaklaşımı ele alınırken ikinci oturumda ise iş dünyasının konuya bakış açısının ne olduğu konuşuldu. Kurultayın son oturumunda ise Türkiye ve dünyada küresel ısınmanın etkileri ve neler yaşandığı tartışılacak.

"Bir kişinin bile farkındalığını yukarı çektiysek kendimizi mutlu hissediyoruz"

Kurultay hakkında bilgi veren düzenlenen 17. Küresel Isınma Kurultay Komitesi Başkanı ve TGRT Haber Ekonomi Müdürü Celal Toprak, "17 yıldır bu etkinliği yapmak kolay bir şey değil. Biz başladığımızda 'İklim krizi' gibi konular dünyanın gündeminde değildi. Bugün dünyanın 1 numaralı sorunu ve gündem maddesi haline geldi. Çok önemsiyoruz. Bu etkinliğin Çevre ve Geri Dönüşüm Teknolojileri Fuarında olmasını da bu yıl önemsedik. İzmir'de bu nedenle toplandık. Önemsediğimiz nokta şu; Biz burada olayın bilimsel tartışmasını yapmıyoruz. Farkındalık noktasında Türkiye'ye ve dünyaya katkı sunmaya çalışıyoruz. Bu işe insanlar daha farkında olsunlar, bir takım şeylere kurumlar, firmalar ve kişiler daha fazla dikkat etsinler ve önemsesinler noktasından hareket ediyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 8 bin katılımcısı oldu etkinliğin. Bunlar farkındalık noktasında toplumun önderleriydi. Birinci oturumda medyanın olaya farkındalığını ele almaya çalıştık, ikinci oturumda iş dünyasının, iş insanlarının olaya bakışını gündeme getirdik. Son bölümde de dünyada ve Türkiye'de neler oluyor konusunu tartışıyoruz. Küresel Isınma Kurultayı bize çok şey kattı. Farkındalık noktasında bir kişinin bile farkındalığını yukarı çektiysek kendimizi mutlu hissediyoruz. Bu anlamda çok sayıda sivil toplum örgütünün bu işe destek vermesini önemsiyoruz. Daha fazla destek bekliyoruz. Önümüzdeki yıllarda daha etkin çalışmaları yapmayı hedefliyoruz" diye konuştu.