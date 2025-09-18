Küre'de Mevlid-i Nebi Haftası Programı Düzenlendi
Kastamonu'nun Küre ilçesinde düzenlenen programda Kaymakam İbrahim Yazıcı ve Belediye Başkanı Salih Turan katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte ilahiler ve ney dinletisi yer aldı.
Kastamonu'nun Küre ilçesinde, "Mevlid-i Nebi Haftası" dolayısıyla program düzenlendi.
Küre Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programa Kaymakam İbrahim Yazıcı, Belediye Başkanı Salih Turan, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, İlçe Müftüsü Mehmet Melik Özkan, konuşma yaptı.
Ney dinletisi, ilahiler ve plaket takdiminin ardından yapılan dua ile program sona erdi.
Kaynak: AA / Veysel Gezergün - Güncel