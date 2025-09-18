Haberler

Küre'de Mevlid-i Nebi Haftası Programı Düzenlendi

Kastamonu'nun Küre ilçesinde düzenlenen programda Kaymakam İbrahim Yazıcı ve Belediye Başkanı Salih Turan katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte ilahiler ve ney dinletisi yer aldı.

Küre Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programa Kaymakam İbrahim Yazıcı, Belediye Başkanı Salih Turan, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, İlçe Müftüsü Mehmet Melik Özkan, konuşma yaptı.

Ney dinletisi, ilahiler ve plaket takdiminin ardından yapılan dua ile program sona erdi.

Kaynak: AA / Veysel Gezergün - Güncel
